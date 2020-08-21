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مرأة

قبل التمرين.. تعرف على كيفية اختيار الحذاء المناسب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الأحذية تلعب دورًا مهمًا جدًا في معدات التمرين. هذا لأنه حتى إصابة القدم الصغيرة يمكن أن تؤثر على روتين التمرين بأكمله. قال Ashish Jain ، الرئيس التنفيذي والمدير ، Von Wellx Germany ، إن شيئًا صغيرًا وصغيرًا مثل الذرة أو الورم أو حتى أظافر القدم الغارزة يمكن أن يؤثر على مشيتك. هذا لأن جسم الإنسان مرتبط بالمفاصل والعظام والعضلات - من الرأس إلى أخمص القدمين. قدميك ، باعتبارها أساس هذه السلسلة ، يمكن أن يكون لها تأثير هائل على جسمك كله.


لذلك ، التمرين الخاص بك حذائك مهم ؛ واختيار الزوج المناسب يصبح ضروريًا لأنه سيجعل تمرينك أكثر أمانًا وأسهل وأكثر راحة.

النقاط التي ستساعدك على اختيار الحذاء المناسب للتمرين:

* شراء حذاء صحي . سوف يحافظ الزوج المعتمد على أنه "صحي" على راحة جلسات التمرين.
* شراء الأحذية من متجر متخصص إن أمكن. سيقدم الموظفون مدخلات قيمة حول نوع الحذاء المطلوب لرياضتك بالإضافة إلى المساعدة في التركيب المناسب.
* جرب ارتداء الأحذية الرياضية بعد التمرين أو الجري عندما تكون قدميك في أكبر حجم لها.
* ارتدِ نفس نوع الجورب الذي ترتديه لتلك الرياضة.
* إعادة ربط الحذاء. يجب أن تبدأ من أبعد الثقوب وتضغط بشكل متساوٍ أثناء إنشاء نمط جلد متقاطع على الجزء العلوي من الحذاء.* تحقق من الملاءمة. عندما يكون الحذاء على قدمك ، يجب أن تكون قادرًا على هز أصابع قدميك بحرية. تأكد من أنه يمكنك وضع إبهام واحد على الأقل بين إصبع قدمك الأطول ونهاية صندوق أصابع الحذاء. يجب أن تكون الأحذية مريحة بمجرد تجربتها. لا تخطط لتلائمهم بشكل أفضل بعد "كسرهم".
* المشي أو الجري بضع خطوات في الحذاء وتأكد من أنها مريحة.
* فحص الكعب. يجب أن يكون هناك قبضة قوية ويجب ألا ينزلق كعبك أثناء المشي أو الجري.
* فكر في حذاء خاص بالرياضة. قد يكون هذا ضروريًا إذا شاركت في رياضة ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع.
* تغيير الأحذية بانتظام. بعد 300-500 ميل من الجري أو 300 ساعة من التمرين ، عادة ما يتم ارتداء مادة التوسيد في الحذاء وقد حان الوقت لاستبدالها.


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