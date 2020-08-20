أحمد البدري ينشر أسرار الوصول إلى فورمة مثالية في 30 يوما

بعد فقدان الوزن الزائد يكون حلم كل بنت أو سيدة الحصول على فورمة مثالية، لذلك يقدم لنا خبير اللياقة البدنية أحمد البدري أسرار الحصول على فورمة مثالية خلال 30 يوما فقط.





قال خبير اللياقة البدنية أحمد البدري، إنه للحصول على فورمة مثالية خلال 30 يوما لا بد من إعادة هيكلة حياتك بالكامل، واتخاذ قرار حازم بأن يأخذ التدريب والرياضة حيزا من حياتك، ثم قرار آخر إن كنت ستمارس الرياضة فى الجيم أو فى النادى أو فى المنزل.









وتابع أحمد البدري، يجب تحديد مواعيد ثابتة لممارسة الرياضة بحيث لا تمثل ضغطا عليك فى العمل أو فى حياتك الشخصية، وتصبح مكملا لحياتك وليست عائقا لها، وهنا يجب تحديد الأيام ومواعيد التدريب بوضوح مع مدرب متفهم، واختيار المكان القريب من المنزل إن كنت ستمارس الرياضة من الجيم أو النادى، بحيث لا تعانى من عبء المسافة الذى ستتم إضافته إلى الجهد البدنى فى الرياضة.





وأوضح خبير اللياقة البدنية أن أهم خطوة فى البرنامج الغذائى هى مقاطعة الأكل السريع تماما، أو اقتصاره على وجبة واحدة فى الأسبوع، حتى ترى ثمار المجهود الذى ستبذله فى التمرين، ويجب أن تراعى أيضا فى النظام الغذائى توافر المواد الغذائية المفيدة مثل البروتين، وكاربوهيدرات، ونشويات، وسكريات، ودهون مفيدة "غير مشبعة"، وألياف من الخضار والفاكهة، وأملاح معدنية.





وشدد أحمد البدري أنه فى الشهر الأول يجب الاهتمام برفع اللياقة العامة، فيجب رفع كفاءة اللياقة البدنية أولا حتى يتحمل القلب مجهود التمارين فيما بعد، وأهم الأجهزة فى هذه المرحلة هى جهاز الجرى، والعجلة، وجهاز التجديف، والسلم الإلكترونى، والتمارين الأرضية فى صورة تمارين البطن، لأن البطن هى بوابة عضلات الضهر وضبط الجسم، وأيضا يجب ضبط مرونة المفاصل حتى نعد جسدا جيدا فى 30 يوما.





وأشار إلى أن قبل أى شىء يجب النظر إلى التاريخ المرضى للشخص مع مدرب متخصص حتى لا نقدم على خطوات خسائرها أكبر من مكاسبها.