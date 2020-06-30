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فن

لرفع اللياقة .. محمد سامي برفقة مي عمر في الجيم .. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك المخرج محمد سامي الجمهور عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له مع زوجته مي عمر.


وظهر محمد سامي بالصور مع زوجته من داخل الجيم اثناء ممارسة التمارين الرياضية سويا لرفع اللياقة البدنية.


وقام محمد سامي  مؤخرا بإخراج مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مع  عدد من نجوم الفن.


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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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