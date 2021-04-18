بيتكوين تتراجع نحو 11 % فى أكبر انخفاض لها منذ شهور

تراجعت عملة Bitcoin بيتكوين المشفرة بنحو 11 % في أكبر انخفاض لها منذ شهور، وذلك بعد أيام فقط من وصولها إلى مستوى قياسي حيث كانت قد بلغت أكثر من 64 ألف دولار أمريكى.



وبحسب موقع Business Insider فإن بيتكوين قد تراجعت بنسبة 10.8 % خلال ال 24 ساعة فقط الماضية، حيث وصلت إلى حوالى 54 ألف دولار أمريكى بعد حوالى 61 ألف دولار ، حيث كانت قد تراجعت فى ساعة واحدة إلى حوالى 51 ألف دولار قبل أن تتعافى وتثبت عند 54 ألف دولار .

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وفقا لوكالة بلومبرج فإن الانخفاض الكبير الذى شهدته بيتكوين يرجع إلى أن هناك تكهنات تشير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تتخذ إجراءات ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية.



وتواجه بيتكوين والعمملات المشفرة الأخرى مزيدًا من العوائق التنظيمية مؤخرا، حيث تعتزم عدد من الدول مثل الهند وتركيا وغيرها من الدول من حظر بيتكوين وفرض غرامات على من يقوم بتداولها.



وكانت السلطات الكندية قد وافقت على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.

