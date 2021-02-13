للمرة الأولى في العالم.. كندا تطلق صندوق تداول لـ بيتكوين في البورصة

وافقت السلطات الكندية على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin ، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.





وبحسب موقع Business Insider فإن صندوق تداول بيتكوين سيبدأ رسميا فى الأسبوع المقبل، وسيتم تداوله في بورصة تورونتو تحت اسم BTCC ، حيث تم إنشاء الصندوق لشراء جميع الأصول والاحتفاظ بها بشكل كبير في حيازات للعملة المشفرة بيتكوين طويلة الأجل.









ويسعى صندوق تداول بيتكوين في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين إلى تزويد مالكي وحدات الصندوق إلى زيادة رأس المال بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين فى الوصول إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية.





ومن المتوقع أن تتبع الولايات المتحدة الأمريكية نفس الخطوة خلال الفترة القادمة، حيث كانت قد تقدمت العديد من الشركات بطلبات ولكنها فشلت في الحصول على الموافقة في السنوات الماضية ، حيث أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى وجود مخاوف أمنية من التداول بمثل هذا النوع من العملات.





ووصلت عملة بيتكوين المشفرة إلى مستوى قياسي جديد لها حيث اقتربت من تحقيق 50 ألف دولار أمريكي، بعد قرار شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني Mastercard ماسترد كارد نيتها التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين.



