بسبب ماستر كارد.. بيتكوين تقترب من 50 ألف دولار

وصلت عملة بيتكوين Bitcoin المشفرة إلى مستوى قياسي جديد لها حيث اقتربت من تحقيق 50 ألف دولار أمريكي، بعد قرار شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني Mastercard ماسترد كارد نيتها التعامل بالعملات القمية المشفرة مثل بيتكوين.





وبحسب مجلة فوربس فإن بيتكوين سجلت خلال الساعات الماضية حوالى 48.316 ألف دولار أمريكي على CoinDesk حيث إن العملة المشفرة بنسبة 67٪ تقريبًا منذ بدء عام 2021 ، وهوأ أمر يعد قياسيا وغير مسبوق.









ومن المتوقع أن تشهد العملة ارتفاعا أكبر خلال الأيام القليلة القادمة خاصة بعدما اعلنت أيضا شركة BNY Mellon المصرفية العملاقة عن خططها للتعامل ببيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، حيث قالت الشركة إنه هذه العملات تمثل المستقبل.





كما شهدت بيتكوين ارتفاعا كبيرا وصل إلى 20 % منذ أيام بعد تغريدة رجل الأعمال Elon Musk إيلون ماسك الذى أضاف فى سيرته الذاتية على صفحته على موقع تويتر كلمة bitcoin ، ثم نشر تغريدة له يقول فيها " In retrospect, it was inevitable " ، في "وقت لاحق ، كان لا مفر منها "، مشيرا إلى عملة البيتكوين التى أضافها فى سيرته الذاتية.