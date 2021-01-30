ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تغريدة إيلون ماسك تتسبب فى ارتفاع عملة بيتكوين 20%

السبت 30/يناير/2021 - 03:00 ص
تغريدة إيلون ماسك
تغريدة إيلون ماسك تتسبب فى ارتفاع عملة بيتكوين 20%
Advertisements
ندى على
شهدت العملة المشفرة  Bitcoin بيتكوين ارتفاعا كبيرا وصل إلى 20 % وذلك بعد ساعات قليلة من تغريدة رجل الأعمال وأغنى شخص فى العالم Elon Musk إيلون ماسك . 

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن إيلون ماسك قد أضاف فى سيرته الذاتية على صفحته على موقع تويتر كلمة bitcoin ، ثم نشر تغريدة له يقول فيها " In retrospect, it was inevitable " ، في "وقت لاحق ، كان لا مفر منها "، مشيرا إلى عملة البيتكوين التى أضافها فى سيرته الذاتية. 


وساهمت التغريدة فى تقلب شديد فى البورصة أدى إلى ارتفاع البيتكوين إلى 20 % ، بعدما كانت العملة قد انخفضت قيمتها منذ أيام بعدما سجلت أرقاما قياسية منذ أسابيع. 

 وتجاوزت عملة بيتكوين حاجز 40 ألف دولارأمريكي خلال الاسابيع القليلة الماضية، فى صعود هو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العملات المشفرة، حيث زادت قيمتها بنسبة 30 % منذ بداية بداية العام، حيث ارتفعت لأكثر من 25 % فى أقل من أسبوع واحد .
 
 ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يتسبب فيها رجل الأعمال إيلون ماسك بارتفاع كبير فى سوق الأسهم حيث ارتفعت اسهم شركة  GameStop بعد ساعات من تغريدته، كما شهد تطبيق الدردشة Signal سيجنال ارتفاعا كبيرا فى عدد المستخدمين خلال الأيام  الماضية، بعد تشجيعه المستخدمين من الانتقال إلى التطبيق والتخلى عن واتسآب من خلال تغريدة أيضا. 

ولكن لم الإيرادات الهائلة لم تذهب لتطبيق سيجنال وحده، حيث ارتفعت أيضا أسهم شركة غير معروفة تسمى Signal Advance يتم تداول أسهما فى البورصة بحوالى أقل من 60 سنتا للسهم الواحد ارتفعت أسهما ارتفاعا هائلا وصل ل 7.19 دولار للسهم الواحد. 
 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلانه أغنى رجل فى العالم .. تغريدة "إيلون ماسك" تتسبب في زيادة عدد مستخدمي تطبيق Signal

بينهم إيلون ماسك وسنودن.. مشاهير يفضلون تطبيق سيجنال ويوصون بحذف واتسآب

بعد تشجيع إيلون ماسك باستخدام سيجنال.. شركة تحمل نفس الاسم تحقق إيرادات خيالية

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يتفوق على واتسآب بـ5 ميزات.. وأغرب عادات المشاهير مع الهواتف الذكية

مليون تحميل زيادة فى يوم واحد.. موجة غضب وهجرة جماعية من واتسآب إلى سيجنال.. تفاصيل

الحظ لما يواتي.. شركة مغمورة تربح 605 ملايين دولار في لمح البصر بسبب Signal

ترشيحاتنا

شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وربيعة رفض لهذا السبب

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

لا ماتخوفنيش..عمرو أديب يدخل في مشادة مع محامي علي الهواء

مصرية.. ننشر صورة البطاقة الشخصية للمهندسة ضحية نجل رجل أعمال بالغردقة

وظائف جديدة في البترول.. شركة بوتاجاسكو تكشف تفاصيل منشور الـ فيس بوك

بدون شروط جزائية.. وكيل مدرب الإسماعيلي الجديد يكشف تفاصيل العقد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصرف ذكي.. قطة تضحي بروحها من أجل إنقاذ عائلة في حريق ضخم | صور

مذهلة.. الطريقة الصحيحة لارتداء الروب الشتوي في المنزل | فيديو

عجائب خلق الله.. شاهد حيوان يتغوط مكعبات هندسية ويحير العلماء | صور