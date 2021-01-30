تغريدة إيلون ماسك تتسبب فى ارتفاع عملة بيتكوين 20%

شهدت العملة المشفرة Bitcoin بيتكوين ارتفاعا كبيرا وصل إلى 20 % وذلك بعد ساعات قليلة من تغريدة رجل الأعمال وأغنى شخص فى العالم Elon Musk إيلون ماسك .





وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن إيلون ماسك قد أضاف فى سيرته الذاتية على صفحته على موقع تويتر كلمة bitcoin ، ثم نشر تغريدة له يقول فيها " In retrospect, it was inevitable " ، في "وقت لاحق ، كان لا مفر منها "، مشيرا إلى عملة البيتكوين التى أضافها فى سيرته الذاتية.









وساهمت التغريدة فى تقلب شديد فى البورصة أدى إلى ارتفاع البيتكوين إلى 20 % ، بعدما كانت العملة قد انخفضت قيمتها منذ أيام بعدما سجلت أرقاما قياسية منذ أسابيع.





وتجاوزت عملة بيتكوين حاجز 40 ألف دولارأمريكي خلال الاسابيع القليلة الماضية، فى صعود هو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العملات المشفرة، حيث زادت قيمتها بنسبة 30 % منذ بداية بداية العام، حيث ارتفعت لأكثر من 25 % فى أقل من أسبوع واحد .

ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يتسبب فيها رجل الأعمال إيلون ماسك بارتفاع كبير فى سوق الأسهم حيث ارتفعت اسهم شركة GameStop بعد ساعات من تغريدته، كما شهد تطبيق الدردشة Signal سيجنال ارتفاعا كبيرا فى عدد المستخدمين خلال الأيام الماضية، بعد تشجيعه المستخدمين من الانتقال إلى التطبيق والتخلى عن واتسآب من خلال تغريدة أيضا.





ولكن لم الإيرادات الهائلة لم تذهب لتطبيق سيجنال وحده، حيث ارتفعت أيضا أسهم شركة غير معروفة تسمى Signal Advance يتم تداول أسهما فى البورصة بحوالى أقل من 60 سنتا للسهم الواحد ارتفعت أسهما ارتفاعا هائلا وصل ل 7.19 دولار للسهم الواحد.







