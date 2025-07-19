هل تقضي البكالوريا على الدروس الخصوصية؟.. أستاذ علم نفس يكشف

قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس، إن مشاكل الثانوية القديمة كانت تشكل كابوسا على الطلاب وضغوطا نفسية كبيرة.

مواكبة التطورات

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق: “البكالوريا استشعار من وزارة التربية والتعليم بوجود مشاكل من نظام الثانوية العامة القديمة، والهدف هو مواكبة التطورات في التعليم العالمي”.

وأوضح: “نحاكي الأنظمة الدولية؛ للوصول في المستقبل أن يكون هناك ثانوية عامة مصرية دولية تستقبل الطلاب العرب والأجانب، ومشاكل الثانوية العامة تتعدد منها كثرة عدد المواد ومحرك أساسي للدروس الخصوصية وامتحان الفرصة الواحدة”.

الدروس الخصوصية

قاوشدد على أن الدروس الخصوصية لا يمكن لوزارة التربية والتعليم وحدها حل تلك الأزمة، بل تتعاون الوزارة مع أولياء الأمور، موجها رسالة لأولياء الأمور، قائلا: «جرب الفرصة الأولى دون دروس خصوصية».