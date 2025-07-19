احذر من هذا الفعل يحرمك من دخول الجنة.. تعرف عليه

عن خطورة قطع صلة الرحم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قطع الرحم؛ فقال: "لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ". قالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ: قالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ" أخرجه البخاري.

قطع صلة الرحم

وتحدث الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن فضل صلة الرحم، وعقوبة قاطعها في الإسلام.

وقال محمد عبد السميع، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، متحدثا عن فضل صلة الرحم، إن صلة الرحم من أوجب الواجبات في الإسلام، وقال عنها رسول الله (من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).

كما يقول النبي (تعلقت الرحم في عرش الرحمن، وقالت ياربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك، فقالت: بلى، فقال الله: ذلك لك).

كما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن صلة الرحم (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) منوها أن القرآن جعل قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض.

عقوبة قطع الرحم

-عدم قبول الله تعالى عمل الفرد؛ حيث إنّ الله تعالى لا يرفع له عمله.

-إغلاق أبواب السماء أمام قاطع الرحم.

-عدم نزول الرحمة على قومٍ فيهم قاطعٌ للرحم.

-تعجيل العقوبة لقاطع الرحم في الدّنيا قبل الآخرة.

فوائد صلة الرحم

١- كثرة النعم ودفع النقم عن الإنسان.

٢- إكرام الفرد بالميتة الحسنة وإبعاد الميتة السيّئة عنه.

٣- تقوّي مشاعر الأخوّة والودّ والمحبّة والتكاتف.

٤- زيادة للرزق.

٥- سببٌ في طول العمر والبركة فيه.

٦- بناء المجتمعات المتكاتفة والمتماسكة.

٧- تحقيق الصلة مع الله- تعالى- في الدنيا والآخرة؛ فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»، رواه البخارى.