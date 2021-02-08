ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تجاوزت 1700 دولار أمريكي .. عملة إيثيريوم المشفرة تنافس بيتكوين بقوة.. تفاصيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:01 ص
ما هى عملة إيثيريوم
ما هى عملة إيثيريوم المشفرة التى تجاوزت 1700 دولارأمريكى
Advertisements
ندى على
ازدهر سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت عملة Bitcoin بيتكوين حاجز 40 ألف دولار مستحوذة على باقى العملات المشفرة الأخرى، ولكن ظهرت عملة جديدة وهى Ethereum أو إيثيريوم التى يبدو أنها ستنافس على الصدارة مع بيتكوين خلال وقت قصير، بعد تخطيها 1700 دولار أمريكى. 


وحسب موقع Programming Insider فإن عملة إيثيريوم عملة مشفرة بدون طرف ثالث تعمل بتقنية blockchain وهي تقنية لامركزية تمكن المتعاملين بهذا النوع من العملات من ارسال الأموال واستقبالها من وإلى أى مكان. 




وتساعد عملة إيثيريوم المطورين على تطوير التطبيقات المفتوحة من جميع الأنواع، وعلى الرغم من أن بيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شيوعا، إلا أن المحللين يتوقعون أن التطور السريع لإيثيريوم سيجعلها تتجاوز بيتكوين قريبا. 


وتم إطلاق عملة إيثيريوم المشفرة في عام 2015 وتم صرف 72 مليون رمز مميز لها، وتم تخصيص هذه الرموز الأولية للأشخاص الذين دعموا البرنامج الأولي لها كما أنها لا تزال تمثل ما يقرب من 65٪ من عملات النظام. 


ويعتقد المحللون أن أكبر فائدة لعملة إيثيريوم المشفرة أنها تساعد المستهلكين والشركات على القيام بأكثر من مجرد تمرير الأموال بين الشركات، وفي غضون 5 سنوات فقط ، طور الملايين من أجهزة الكمبيوتر المتصلة والعديد من المبرمجين العملة إلى شبكة عالمية. 


وتمثل القيمة الحالية لعملة إيثيريوم من حيث القيمة السوقية فى أنها ثاني أعلى عملة مشفرة، حيث يوجد أكثر من 220 ألف رمز مميز لها  ومن المثير للاهتمام ، أنه يوجد لها حاليا 3150 تطبيقًا.
 
 
ويعد الغرض من عملة إيثيريوم هو إنشاء مجموعة موحدة من الخدمات المالية التي يمكن أن تكون متاحة بسهولة لأي شخص في العالم ، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقد. 


 ووفقا لللموقع فإن العملات المشفرة فى المستقبل ستمكن أولئك الذين ليس لديهم مرافق اجتماعية وتسجيل حكومي من الوصول إلى الخدمات المصرفية أو الائتمان أو التأمين بشكل سهل للغاية، حيث أنها تعتمد على النظام اللامركزى. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها

سعر العملة الواحدة وصل 315 ألف جنيه.. مخاطر كبيرة لـ البيتكوين وتحذيرات من البنك المركزي

من 2009 وحتى اليوم.. كيف نشأت العملة الافتراضية بيتكوين وما سر التعدين بها ؟

بيتكوين بين الإغراءات والتحذيرات.. سعرها وصل 315 ألف جنيه.. المركزي يحذر من مخاطر الاستثمار فيها .. والخبراء: تأثيراتها سلبية على الاقتصاد

بيتكوين تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتكسر حاجز 30 ألف دولار

ارتفاع صاروخي في سعر البيتكوين .. أسرار وخبايا العملة وطرق الربح منها

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

الصحة العالمية تحذر من انتكاسة في محاربة كورونا ..فيديو

تقوية الإنترنت الأبرز.. 5 انفراجات في طريقها للنور بعد حضور وزير الاتصالات إلى البرلمان

حلا شيحة لن ترتدي الحجاب بعد الزواج من معز مسعود

نقص الهيموجلوبين .. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

صور خادشة للحياء .. محمد الباز يكشف تفاصيل سقطة قناة مصر الزراعية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد