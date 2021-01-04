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تكنولوجيا

بعد تخطيها 30 ألف دولار أمريكى.. ما هى العملات المشفرة؟.. وطريقة فتح حساب بيتكوين

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:30 م
ماهى البيتكوين و
ماهى البيتكوين و العملات المشفرة؟
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قسم التكنولوجيا
لم يكن أغلب المتفائلين من محللي المال والاقتصاد يتوقعون أن عملة بيتكوين فى وقت قصير جدا تستطيع أن تتجاوز حاجز 20 ألف دولار أمريكي مثلما حدث فى الأسبوع الماضى، إلا أنها منذ الأسبوع الماضى وحتى الساعات الماضية استطاعت تجاوز 30 ألف دولار، حيث سجلت 388. 31 ألف دولار أمريكى بزيادة 25% عن الأسبوع الماضى، فى قفزة هى الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العملات المشفرة عموما.  

وبحسب موقع Notebookcheck  فإن المحللين يتوقعون أن البيتكوين ستتكمن من الوصول إلى 100 ألف دولار خلال العام الحالى 2021 ، ولكن هذا يطرح أسئلة كثيرة عن ما هى العملات المشفرة، وما هى البيتكوين تحديدا وكيف يمكن فتح حساب فى بيتكوين


ماهى العملات المشفرة والبيتكوين؟ 

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وفقا لموقع NerdWallet فإن العملات المشفرة هي شكل من أشكال الدفع التي يمكن تبادلها عبر الإنترنت مقابل السلع والخدمات، حيث أصدرت العديد من الشركات عملاتها المشفرة الخاصة، وتعمل العملات المشفرة باستخدام تقنية تسمى  Blockchain، وهي تقنية لامركزية تمكن المتعاملين بهذا النوع من العملات بارسال الأموال واستقبالها من وإلى أى مكان، بدون أى قيود أو شروط ومن هذه العملات وأشهرها هى عملة البيتكوين التى تم إطلاقها عام 2009 تقريبا.  

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كيفية فتح حساب بيتكوين؟ 

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لا بد للمتعاملين بالعملات المشفرة أن يشتركوا فى بنك مخصص للعملات المشفرة مثل بنك Block Chain الذى يعد من أشهر البنوك التي تتعامل بهذه العملة، ووفقا لموقع Arab Financials عرب فاينانشال اتباع الخطوات الآتية للقيام بفتح حساب بيتكوين 

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- لا بد من الدخول إلى البنك عن طريق الرابط الخاص به وهو https://blockchain.info.

- بعد الدخول من الرابط الخاص بالبنك تجد صفحة إنشاء حساب أو محفظة جديدة في بنك Block Chain.

- حتى يتسنى لك استقبال عملة البيتكوين لا بد وأن تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

-  قم باختيار كلمة continue أكمل واضغط عليها.

- وستظهر لك صفحة بها جملة مهمة وهي المفتاح الوحيد لكلمة السر الخاصة بك وحسابك في بنك Block Chain ويجب الاحتفاظ بها ويفضل في ورقة خارجية خاصة لضمان السرية.

- بعد هذه الإجراءات اضغط على كلمة Continue وعندها ستجد البنك يفتح لك صفحة تسجيل الدخول تلقائيًا وستجد رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني بتفعيل الحساب.

- ستجد رابط الدخول والرابط الخاص بتفعيل بريدك الإلكتروني وConfirmation Code وهو عبارة عن الكود الذي ستقوم بكتابته عند السحب والإيداع في محفظتك الإلكترونية. 

- ستجد رابط تفعيل بريدك الإلكتروني على البريد الخاص بك، اضغط عليه سيقوم البنك بتحويلك إلى صفحة تأكيد، وبهذا يتم تأكيد البريد الإلكتروني بنجاح.

- قم بالضغط على كلمة Login Now ستظهر لك صفحة الدخول إلى حسابك في بنك Block Chain وستجد اسم الدخول تلقائيًا.

- قم بتسجيل الرقم السري الخاص بك وادخل على حسابك في البنك، وستجد الكود الخاص بك في أسفل الصفحة احتفظ به فهو الكود الخاص بك وستستعمله مع باقي الشركات التي تتعامل مع العملة الإلكترونية البيتكوين لتستقبل الأموال عليه. 
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