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تكنولوجيا

BitPay يتيح لمستخدمي آبل الدفع الإلكتروني باستخدام بيتكوين

السبت 13/فبراير/2021 - 08:00 م
BitPay يتيح لمستخدمى
BitPay يتيح لمستخدمى آبل الدفع الإلكترونى باستخدام بيتكوين
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ندى على
كشفت تقارير أن مستخدمى خدمة الدفع الإلكترونى Apple Pay من شركة آبل الأمريكية، يمكنهم الدفع بواسطة العملة المشفرة بيتكوين Bitcoin عند شراء المنتجات عبر الإنترنت وفي المتاجر والتطبيقات.

وبحسب موقع CNET التقنى فإن أكبر مورد لخدمات الدفع بالعملة الرقمية بيتكوين BitPay أكد أنه أصبح بإمكان مستخدمى تطبيق Apple Pay من شركة آبل شراء كل ما يحتاجونه من خلال العملات الشفرة بيتكوين بالإضافة إلى عملة Ether المشفرة وعدد من العملات المشفرة الأخرى. 


ويخطط تطبيق BitPay للعملات المشفرة أنه سيضيف خدماته إلى تطبيقات الدفع الأخرى من شركات جوجل مثل Google Pay و سامسونج من خلال Samsung Pay وذلك بحلول نهاية شهر مارس القادم. 

وقال الرئيس التنفيذي لتطبيق BitPay للعملات المشفرة إنه أصبح لدينا الآلاف من عملاء تطبيق BitPay Wallet الذين يستخدمون بطاقة BitPay Card بالإضافة إلى  Apple Pay وقريبًا ستكون جوجل وسامسونج الأمر الذى استخدام بطاقة BitPay أمرًا سهلًا ومريحًا. 

ووفقا لتقرير لتقرير صادر عن RBC Capital Markets يقترح أن شركة آبل يجب أن تطلق تبادل العملة المشفرة الخاص بها نظرًا لأن Apple Wallet يستخدمها الملايين ، الأمر الذى  سيحعلها تربح أكثر من 40 مليار دولار من خلال الانتقال إلى العملات المشفرة .

ووصلت عملة بيتكوين المشفرة إلى مستوى قياسي جديد لها حيث اقتربت من تحقيق 50 ألف دولار أمريكي، بعد قرار شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني Mastercard ماسترد كارد نيتها التعامل بالعملات القمية المشفرة مثل بيتكوين.

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