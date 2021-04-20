كيف تشدين بشرتك بعد إنقاص الوزن؟

حيل لمنع الترهل

يبدأ ترهل الجلد عند زيادة الوزن. لاستيعاب الخلايا الدهنية الأحدث،. وعندما تفقد الدهون ، يتمدد الجلد أكثر. هذا هو سبب ترهل الجلد.



يمكن تحقيق شد الجلد المترهل بعد فقدان الوزن بسهولة ، ولكنه يستغرق وقتًا اعتمادًا على الوزن الحالي والعمر والوزن السابق والفترة التي يظل الجلد خلالها مشدودًا.

اتبع دائمًا هذه النصائح لشد الجلد بعد فقدان الوزن

1. البقاء رطب

اشرب دائمًا 2 لترًا من الماء يوميًا. سوف يساعد في تنعيم وشد الجلد وطرد السموم. يعمل مزيل السموم الطبيعي هذا كإكسير لأولئك الذين يرغبون في شد الجلد بعد فقدان الوزن ، والذين يرغبون في إنقاص الوزن.

2. إبطاء فقدان الوزن



عندما يمارس الشخص التمارين ويتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا لفقدان الوزن ، تأكد دائمًا من فقدان الوزن ببطء. إن تناول الأطعمة الغنية بالتغذية والقيام بالتمارين المنتظمة والسليمة هي العوامل الرئيسية التي تساعد في فقدان الدهون واكتساب العضلات. إذا فقد الشخص وزنه ببطء ، فإن بشرته تزداد تقلصًا. لا يسمح فقدان الوزن السريع بالانكماش السريع للجلد ، مما يجعل الشخص يبدو أكبر سنًا.

3. تناول طعام جيد

عندما يفقد الشخص الوزن ، تأكد دائمًا من تضمين طعام يحتوي على سعرات حرارية سلبية في النظام الغذائي. تناول أطعمة مثل الكرفس والبروكلي واللفت والسمك والسبانخ وما إلى ذلك. من الضروري دائمًا الحفاظ على نظام غذائي صحي حتى بعد أن يفقد الشخص بضعة أرطال. اشرب دائمًا عصير الفاكهة المعصور حديثًا الخالي من السكر. يجب أيضًا تناول الكربوهيدرات الجيدة مثل الحبوب الكاملة والخضار والدهون الصحية مثل زيت الأفوكادو وزيت الزيتون والسمن. تأكد دائمًا من التحكم في الأجزاء.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.