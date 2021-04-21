عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى لمح البصر.. حيل للتخلص من الحموضة ومشاكل الهضم

صدى البلد

حيل سريعه تخلصك من الحموضة فى رمضان وإراحة الجهاز الهضمى إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث 

إقرأ أيضا ....6 أنواع من الأطعمة لخفض حرارة الجسم هذا الصيف

اللبن

يعمل حمض اللاكتيك في اللبن الرايب على محاربة الحموضة  ويعطي تأثيرًا مهدئًا و يساعد كوب من اللبن المغطى بالكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة على الفور. 

الزنجبيل:
يساعد مضغ الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها كما أنه يساعد على الهضم. 

الموز:
استهلاك الموز يحارب الحموضة ويخفف من حرقة المعدة. 

حليب بارد:

شرب كوب من الحليب البارد يخفف الحموضة على الفور. 

صودا الخبز:
إن تناولت نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ممزوجة مع نصف كوب من الماء تريحك سريعًا من الحموضة وحرقة المعدة. 

كركم:
إضافة الكركم إلى النظام الغذائي يخفف من الحموضة وعسر الهضم 

حيل سريعة 

بالإضافة إلى ما سبق ، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة على منع الحموضة ومنها. 

-حافظ على نشاطك وانخرط في أي نوع من التمارين ، سواء كانت السباحة أو ركوب الدراجات أو الرقص أو أي من رياضتك المفضلة
-تناول وجبات أصغر ، من 4 إلى 5 مرات في اليوم
-تناول العشاء مبكرًا ، قبل ساعتين على الأقل من النوم على السرير
-لا تفرط في تناول الطعام وتمضغه جيدًا أثناء الأكل
لا تستلقي مباشرة بعد الوجبة
افقد الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة
ارفع رأس السرير أثناء الاستلقاء
تجنب التدخين 

الجهاز الهضمي الحموضة في المعدة منع الحموضة الماء عسر الهضم

موضوعات متعلقة

5 فوائد صحية للكافور لعلاج أبرز مشاكل الجسم

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

علاج الصداع بـ 12 طريقة طبيعية

الموز الناضج أو غير الناضج .. أيهما الأفضل والأصح؟

اكتشف فوائد الخيار للصحة وعلاج الأمراض

رائحة الفم الكريهة تخلصى منها بهذه الحيل

تساقط الشعر أسبابه وحيل لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات تخلصك منه

فقدان الوزن سريعا بدون رجيم قاسي بحيل مجربة.. تعرفى عليها

ترشيحاتنا

إسرائيل تحذر حزب الله من عواقب وخيمة

الجزار: الحكومة الليبية مهتمة بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان.. فيديو

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

أصبت بكورونا 3 مرات .. أسامة منير يكشف تفاصيل معاناته مع الفيروس

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

طارق الملا: توسيع نطاق وتطوير وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة مع ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

الصحة تُحذر : سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمرت زيادة الأعداد

شادى محمد : لم أندم على مساندتي لمحمود طاهر ضد الخطيب ..فيديو

هل إزالة الشعر الزائد عن الجسم أو الوجه يبطل الصيام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ