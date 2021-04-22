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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رانيا يوسف و ياسمين صبري الأبرز .. شاهد إطلالات المشاهير في أول أسبوع رمضان

إطلالات المشاهير
إطلالات المشاهير

خطفت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الأنظار في أول أسبوع من شهر رمضان الكريم بمجموعة متنوعة و مميزة من الإطلالات التي كشفت عن أناقتهن.

 

تميزت إطلالات و أزياء المشاهير في أول أسبوع من شهر رمضان كريم بأنها جمعت بين الأناقة و الأحتشام و هو ما يتناسب مع الأجواء الرمضانية.

 

حرصت بعض النجمات على أختيار القفطان و العبايات و الفساتين ذات الألوان المبهجة مثل الفوشيا و الأخضر و اللبني و غيرها من الألوان الأخري التي تتناسب مع رمضان.


إطلالات النجمات في أول أسبوع رمضان

 

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في أول أسبوع من شهر رمضان الكريم هن النجمة رانيا يوسف و التي أرتدت قفطان فضفاض باللون الموف، بينما أبهرت إلهام شاهين متابعيها بقفطان فخم باللون الأسود المطرز بالذهبي.

 

ظهرت نسرين طافش بإطلالات رمضانية مميزة باللون الفوشيا و الكحلي، كما تألقت الإعلامية بسمة وهبة بمجموعة من الأزياء الرائعة التي كشفت عن أناقتها و ذوقها الراقي في إختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

 

خطفت ياسمين صبري من بداية رمضان و حتى الأن الأنظار بمجموعة من الإطلالات المميزة و المحتشمة كما تميزت إطلالاتها بانها جمعت بين  العبايات الأنيقة و الأزياء الكاجوال المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

 

أرتدت ملك قورة في أحدث ظهور لها عباءة مميزة اتسمت بأنها مصنوعة من القماش المطرز و الألوان المبهجة المتناسقة مع ليالي و أجواء شهر رمضان.
 

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اطلالات المشاهير إطلالات النجممات أول أسبوع رمضان إطلالات محتشمة رانيا يوسف

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