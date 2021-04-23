هاني الناظر يحذر من استخدام الكلور والكحول لهذا السبب

مع زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد يحرص الكثير من الأشخاص على استخدام الكلور والكحول لتعقيم اليدين والتخلص من الجراثيم التي من شأنها تنقل الفيروس من شخص لأخر.

ولكن حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، من استخدام الكلور والكحول في تنظيف اليدين و ذلك لأنها تؤدي إلي أضرر وخيمة تصل إلي الحروق و خطورة على الرئة أيضا.

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك" اذكر حضراتكم إن غسيل اليدين والوجه بالماء والصابون العادي الذي لا يحتوي علي أي مطهرات لمدة نصف دقيقة كافِ تماما للتطهير في المنزل والحماية من ڤيروس كورونا."

تابع " ولا داعي لاستخدام الكحول والكلور بالمنزل حيث وجدنا آثاراً ضارة عديدة للكحول والكلور علي الجلد تتباين من التهابات وحروق موضعية لجفاف شديد وتشققات واحيانا حساسية موضعية تصل لحد الاكزيما المؤلمة كما ان استنشاق الكلور يمثل خطورة علي الرئتين."

