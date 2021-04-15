هاني الناظر يحذر من هذه العادات بعد زيادة حالات الإصابة بـ كورونا

تشهد البلاد خلال هذه الفترة أرتفاع ملحوظ في معدل الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد و ذلك نتيجة تهاون البعض في ارتداء الكمامة و الإجراءات الإحترازية الأخرى التي تساعد في الحد من أنتشار الفيروس.

علق هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، على زيادة اعدا الإصابة بفيروس كورونا قائلا " معدل الاصابات الجديدة بكورونا في صعود مستمر …فبلاش نزود سرعة صعوده بتصرفاتنا …ارجوكم نبعد عن التجمعات العائلية والتزاحم في الاسواق ولازم نرتدي الكمامة دائما ونحافظ علي مسافة المترين بيننا وبين الاخرين."

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك" وتذكروا اهمية التهوية الجيدة في المواصلات والمكاتب ولا تنسوا غسيل الايدي بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وتطهير اكياس المشتريات وتسخين الخبز قبل اكله وابتعدوا عن المأكولات المكشوفة خارج المنزل واكثروا من الدعاء."