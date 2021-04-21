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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هانى الناظر يوجه نصائح لحماية كبار السن من فيروس كورونا

كبار السن
كبار السن

يعد فيروس كورونا أشد فتكا بكبار السن حول العالم، وبعد ازدياد حالات الإصابة به خلال الأيام القليلة الماضية؛ حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، كبار السن، ووجه لهم نصيحة، من خلال منشور له عبر حسابه على “فيس بوك”.

احمِ نفسك 

أكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث أنه يجب على كبار السن حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا من خلال الالتزام  بمجموعة القواعد التالية:

- البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الاضطرارية.

- الحرص على البقاء في المنزل وعدم استقبال أي زيارات عائلية أو من الأصدقاء. 

- الحرص على ارتداء الكمامات الطبية والبعد بمسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع بائع أو رجل خدمات.

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صحة الجهاز المناعي

فى السياق نفسه نوه رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، في منشور آخر، بأنه للحفاظ على صحة الجهاز المناعي للكبار والصغار؛ هناك قواعد غذائية يجب عدم إغفالها، وتتمثل فيما يلي:

- الإكثار من شرب المياه. 

- تناول السلاطة الخضراء والأغذية التي ترفع من قدرة الجهاز المناعي، مثل “عسل النحل، زيت الزيتون، الموالح، الأسماك”. 

- البعد عن أكل الحلويات المصنعة والمياه الغازية. 

- تجنب التوتر؛ فهو من أبرز أعداء الجهاز المناعي. 

كورونا هاني الناظر كبار السن فيروس كورونا ارتداء الكمامات الطبية الجهاز المناعي

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