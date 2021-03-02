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مرأة

من بينها الإكثار من شرب المياه.. هاني الناظر يوجه 11 نصيحة للمتعافين من كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:56 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
وجه الدكتور هاني الناظر ،مجموعة من النصائح للأشخاص المتعافين من فيروس كورونا ، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الناظر:"خطوات أنصح بإتباعها للأشخاص الذين تعافوا من كورونا وكتب الله لهم الشفاء".

١-تناول كبسولة يوميا تحتوي علي مجموعة فيتامينات ومعادن 
 ٢- الاكثار من شرب المياه يوميا بما لا يقل عن ثلاثة لتر 
٣-تناول ملعقة عسل نحل صباحًا يوميا وعلي مرضي السكر مراعاة ضبط مستوياته
 ٤- تناول طبق السلاطة الخضراء بانتظام يوميا 
٥- الحرص على تناول الأسماك والدواجن  
٦- تناول الفاكهة يوميا وخاصة الموالح والموز والرمان والتفاح 
٧-تعريض الجلد بقدر الامكان لاشعة الشمس عصرا يوم بعد يوم 
٨- المشي في الهواء الطلق والشمس نصف ساعة يوم بعد يوم 
٩-البعد بقدر الامكان عن التوتر والشد العصبي ومتابعة الاخبار المقلقة 
١٠-العناية بالشعر باستخدام الزيوت الطبيعية وبالجلد باستخدام المرطبات يوميا 
١١- الاستمرار في اتباع جميع الاجراءات الاحترازية

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