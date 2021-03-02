من بينها الإكثار من شرب المياه.. هاني الناظر يوجه 11 نصيحة للمتعافين من كورونا

خطوات أنصح بإتباعها للأشخاص الذين تعافوا من كورونا وكتب الله لهم الشفاء".





١-تناول كبسولة يوميا تحتوي علي مجموعة فيتامينات ومعادن

٢- الاكثار من شرب المياه يوميا بما لا يقل عن ثلاثة لتر

٣-تناول ملعقة عسل نحل صباحًا يوميا وعلي مرضي السكر مراعاة ضبط مستوياته

٤- تناول طبق السلاطة الخضراء بانتظام يوميا

٥- الحرص على تناول الأسماك والدواجن

٦- تناول الفاكهة يوميا وخاصة الموالح والموز والرمان والتفاح

٧-تعريض الجلد بقدر الامكان لاشعة الشمس عصرا يوم بعد يوم

٨- المشي في الهواء الطلق والشمس نصف ساعة يوم بعد يوم

٩-البعد بقدر الامكان عن التوتر والشد العصبي ومتابعة الاخبار المقلقة

١٠-العناية بالشعر باستخدام الزيوت الطبيعية وبالجلد باستخدام المرطبات يوميا

١١- الاستمرار في اتباع جميع الاجراءات الاحترازية



وقال الناظر:"