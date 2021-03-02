من بينها الإكثار من شرب المياه.. هاني الناظر يوجه 11 نصيحة للمتعافين من كورونا

وجه الدكتور هاني الناظر ،مجموعة من النصائح للأشخاص المتعافين من فيروس كورونا ، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال الناظر:"خطوات أنصح بإتباعها للأشخاص الذين تعافوا من كورونا وكتب الله لهم الشفاء".
١-تناول كبسولة يوميا تحتوي علي مجموعة فيتامينات ومعادن
٢- الاكثار من شرب المياه يوميا بما لا يقل عن ثلاثة لتر
٣-تناول ملعقة عسل نحل صباحًا يوميا وعلي مرضي السكر مراعاة ضبط مستوياته
٤- تناول طبق السلاطة الخضراء بانتظام يوميا
٥- الحرص على تناول الأسماك والدواجن
٦- تناول الفاكهة يوميا وخاصة الموالح والموز والرمان والتفاح
٧-تعريض الجلد بقدر الامكان لاشعة الشمس عصرا يوم بعد يوم
٨- المشي في الهواء الطلق والشمس نصف ساعة يوم بعد يوم
٩-البعد بقدر الامكان عن التوتر والشد العصبي ومتابعة الاخبار المقلقة
١٠-العناية بالشعر باستخدام الزيوت الطبيعية وبالجلد باستخدام المرطبات يوميا
١١- الاستمرار في اتباع جميع الاجراءات الاحترازية