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مرأة

لقاحات فيروس كورونا

دراسة: جرعتا لقاحي أسترازينيكا وفايزر يقللان من نسب الإصابة بـ65%

لقاحات كورونا تقلل
لقاحات كورونا تقلل من نسبة الإصابة

كشفت دراسة جديدة من قبل باحثين في جامعة أكسفورد، ومكتب الإحصاء الوطني، إلى أن الحصول على جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا" أو “فايزر”؛ يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بنحو الثلثين.

 

لقاحات كورونا تقلل من نسبة الإصابة

 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن الحصول على جرعة واحدة أي من اللقاحين يمكن أن تحمي كبار السن والفئات الذين يملكون مناعة ضعيفة كالأطفال والمرضى، وفقا لما نشر في “bmj”.
 

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وحلل الباحثون، نتائج اختيار 350 ألف شخص في بريطانيا، وقد وجدوا أنه بعد الحصول الجرعة الأولى على لقاح أسترازينيكا أو فايزر المضاد لـ فيروس كورونا؛ يُكَوِن الجهاز المناعي استجابة كافية.

وأفاد الباحثون، بأن الحصول على جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا أو فايزر، يمكن أن يقلل من الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 65 بالمئة.

وأوضح الباحثون المشرفون على البحث، أن اللقاحات أكثر فاعلية ضد عدوى  فيروس كورونا المؤقتة مقارنة مع الإصابة طويلة الأمد، وقللت معدلات الإصابة بنسبة 72 بالمئة و57 بالمئة.


وأشارت دراسات أخرى أن الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" عززت الحماية بشكل أكبر؛ مما تسبب في انخفاض العدوى المصحوبة بأعراض بنسبة 90 بالمئة، وغير المصحوبة بأعراض بنسبة 70 بالمئة.

وأكد الباحثون، أن النتائج تدعم قرار السلطات بإعطاء الأولوية للتطعيم بالجرعة الأولى لكبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا، مع إمكانية تأخير الجرعات الثانية.

وعمل الفريق على تحليل استجابات الأجسام المضادة للقاحات، إذ ارتفعت الأجسام المضادة بشكل أسرع وإلى مستوى أعلى مع حقنة واحدة من لقاح "فايزر"، لكنها تراجعت بعد ذلك خاصة عند كبار السن، إلى مستوى مماثل لتلك التي في جرعة لقاح "أسترازينيكا".

وقال “دافيد إير” من معهد البيانات الضخمة في أكسفورد، إنه رغم اختلاف الاستجابات المناعية، إلا أن الأستجابة زادت بين متلقي لقاح أسترازينيكا وفايزر بنسبة تصل إلى 95 بالمئة من الأشخاص.

وأضاف “إير”، أن الأشخاص الأصغر سنا، رفعت جرعة واحدة من اللقاح، الأجسام المضادة لديهم، إلى مستويات عالية؛ بعد الإصابة بـ عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، مقارنة مع جرعتين عند كبار السن.

فايزر أسترازينيكا لقاحات كورونا فيروس كورونا كبار السن

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