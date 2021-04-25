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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 8 محاضر ومصادرة 42 شيشة في حملة بحي شرق شبرا الخيمة.. صور

صدى البلد

أعلن اللواء الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أنه تم تنفيذ حملة لرفع الاشغالات بشارع الهيئة الزراعية،وذلك للتعدي على الطريق العام ومخالفة قوانين الإشغال ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وأشار رئيس الحي إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر للمخالفين، كما تم  رفع الاشغالات الموجودة. 

 

وأضاف الدكتور بكر عبد المنعم أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا تم ضبط 5 مقاهي تستخدم الشيشة مخالفة لقوانين الحظر وتم مصادرة 42 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

كما تابع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان الحملات المستمرة بمدن القليوبية،حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والغلق فى المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى أى مخالفة.

 

كما قامت جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقاهى وبذلك يصبح إجمالى المخالفات يومى الخميس والجمعة ضبط حوالى 500 شيشة وتحرير 180 محضر.

 

توقيع غرامات على المخالفين ارتداء الكمامة

 

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور مؤكدا أنه سيتم سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم إلتزام السائقين فيها بارتداء الكمامات،أو حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

 

من ناحية اخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

 

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وكلف المحافظ المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية ومحمد الهادى مدير عام مشروع المواقف بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي او الخارجي وذلك بعد زيادة لجنة التسعير للمنتجات البترولية والتي قررت زيادة ٢٥ قرشا علي بنزين 80و90و92 ، مشددا على أن أي زيادة من جانب أى من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

 

وناشد المحافظ المواطنين،التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم اي شكوي في حالة اي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار المحافظ بعدم الزيادة وثبات الاسعار ، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040).

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اخبار محافظة القليوبية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا حملات مكبرة القليوبية

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