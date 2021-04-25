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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعلان عن 18 وظيفة جديدة في الوحدة المحلية بطوخ .. تفاصيل

الإعلان عن الوظائف
الإعلان عن الوظائف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عن إتاحة 18 وظيفة ما بين سائقين ومهندسين بالأجر اليومي، موجهة الراغبين في التقدم بسرعة التوجه لأداء الامتحان لشغل الوظيفة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اليوم 24 أبريل الجاري.

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وتضمن الإعلان طلب 18 وظيفة للعمل بنظام الأجر اليومي للعمل بالمجلس والمجالس القروية التابعة بواقع 3 مهندسين تخصص مدني أو عمارة ومهندس ميكانيكا سيارات و14 سائق درجة أولى وحدد الإعلان الشروط المطلوبة في وظائف المهندسين كالتالي: الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب من أحد الجامعات المصرية وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وألا يزيد السن عن 35 سنة.


وبالنسبة لوظائف السائقين الحصول على رخصة قيادة درجة أولى سارية وتادية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وألا يزيد السن عن 40 سنة، وحدد الإعلان طريقة التقدم من خلال التوجه إلى إدارة الموارد البشرية بمجلس ومدينة طوخ خلال اسبوع من اليوم الموافق 24 أبريل الجاري.


من ناحية أخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملاتها على المواقف العمومية بالمحافظة لمتابعة ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير محاضر لمخالفى ارتداء الكمامات وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.


وأوضحت محافظة القليوبية أنه تم تحرير 26644 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامات بالمواقف وسيارات النقل الجماعى بمراكز ومدن المحافظة، منذ 2 يناير وحتى اليوم وذلك في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.


وتابع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان الحملات المستمرة بمدن القليوبية، حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق فى المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى أي مخالفة.
 

وقامت جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقهى وبذلك يصبح إجمالى المخالفات يومى الخميس والجمعة ضبط حوالى 500 شيشة وتحرير 180 محضرا.


وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم إلتزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.
 

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