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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 26644 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات بالقليوبية

حملات على مواقف السيارات
حملات على مواقف السيارات بالقليوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملاتها على المواقف العمومية بالمحافظة لمتابعة ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير محاضر لمخالفى ارتداء الكمامات وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت محافظة القليوبية أنه تم تحرير 26644 محضرا لمخالفى ارتداء الكمامات بالمواقف وسيارات النقل الجماعى بمراكز ومدن المحافظة، منذ 2 يناير وحتى اليوم وذلك فى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

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كما تابع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان الحملات المستمرة بمدن القليوبية حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والغلق فى المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون فى أى مخالفة.
كما قامت جميع الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقاهى وبذلك يصبح إجمالى المخالفات يومى الخميس والجمعة ضبط حوالى 500 شيشة وتحرير 180 محضر.
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم إلتزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.
من ناحية اخري تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

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وكلف المحافظ المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية ومحمد الهادى مدير عام مشروع المواقف بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي او الخارجي وذلك بعد زيادة لجنة التسعير للمنتجات البترولية والتي قررت زيادة ٢٥ قرشا علي بنزين 80و90و92 ، مشددا على أن أي زيادة من جانب أى من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.
وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم اي شكوي في حالة اي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار المحافظ بعدم الزيادة وثبات الاسعار ، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040).

اخبار محافظة القليوبية الإدارة العامة للمرور بالقليوبية فيروس كورنا القليوبية ارتداء الكمامات

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