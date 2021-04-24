لمتابعة ارتداء الكمامات .. حملات موسعة على مواقف السيارات بالقليوبية

شنت الوحدات المحلية والمدن والمراكز والأحياء بمحافظة القليوبية، حملات مكبرة بنطاق المحافظة داخل مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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ففى شبرا الخيمة، شن اللواء سامي علام رئيس حي غرب، حملة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى جميع القطاعات ووسائل النقل بشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر عدم ارتداء الكمامة.



وفى الخانكة، قاد طلال ربيع نائب رئيس المدينة حملة للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وكذا التزام السائقين بارتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتداء الكمامة.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قها بتنفيذ حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٥ محضر عدم ارتداء كمامة بمواقف السيارات.



من جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينه بنها بشن حملات مكبرة على مواقف السيارات لمتابعة ارتداء الكمامات وأسفرت عن تغريم 11 شخصا لعدم ارتداء الكمامة.



وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ضمن خطة الدولة الشاملة ولتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



ووجه المحافظ،رؤساء المراكز والأحياء لمواصلة الحملات اليومية المفاجئة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس.



وأكد ضرورة، البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد، وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

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