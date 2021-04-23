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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راعي كنيسة يشارك المسلمين فى تعليق زينة رمضان بالقليوبية

صدى البلد

فى مشهد يدل على الوحدة الوطنية وعمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد وعنصرى الأمة " المسلمين والأقباط " ومدى التسامح الدينى بينهما، شارك القمص بيشوى نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية كفر صليب سلامة التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ، أبناء القرية فى اعداد وتعليق زينة شهر رمضان المبارك.

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هذه المواقف الجميلة لن تراها الا في مصر فقط حيث يشارك الأقباط أخوانهم المسلمين في الاحتفال بشهر رمضان المعظم ويشاركون في الطقوس الرمضانية المختلفة ولاسيما أكلات رمضان وزينة وفانوس رمضان وغيرها من الطقوس الرمضانية .. هكذا وصف عدد من اهالى قرية كفر صليب مشاركة اخوانهم المسيحيين فى تعليق زينة رمضان.


القمص لم يتوقف فقط على المشاركة فى تجهيز زينة شهر رمضان بل قام بوضعها بالقرية بل وأمام الكنيسة بالقرية وهو الأمر الذي استقبله أهالي المنطقة بترحيب شديد وأكدوا روح المحبة التي تسود بين أبناء الوطن الواحد 


وقال الدكتور القمص بيشوى نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء إننا والمسلمين إخوة وشركاء فى الوطن وجميع أعيادهم هى عيد لنا ونتبادل التهانى فى المناسبات والأعياد لنشر المحبة والسلام مضيفا أنه يقوم بتهنئة المسلمين فى جميع أعيادهم واحتفالاتهم.


وتابع إن المشاركة تقدم شيئا من التقارب فى كافة المجالات سواء الأصدقاء أو الزواج، موضحا فكرنا فى المبادرة كنوع من التعبير عن محبتنا لأخواتنا المسلمين بأى نشاط، مشيرا إلى أنه شارك بالمبادرة عدد من الشباب والفتيات المسلمين والمسيحيين.


وأكد القمص بيشوى أن المبادرة شارك بها عدد كبير من الشباب المسلمين والمسيحيين وكان يوما مبهجا جدا، بمختلف الأعمار مضيفا : فعل الخير ومحبة الناس كنز لا يفنى مؤكدا أنه والمسلمون شركاء فى الحياة والوطن والرزق.


واختتم حديثه أن الاحتفالات بشهر رمضان تطرق أبواب بيوت كل المصريين لا فرق بين مسلم ومسيحي خاصة أن الأجواء الروحانية تنتشر في كل مكان فالجميع يتقربون إلى الله عز وجل ويتحلون بالصفات والأخلاق الحميدة.

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