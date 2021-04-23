هل الأجرة هتعلى بعد زيادة أسعار الوقود|هذه قيمة تعريفة ركوب السرفيس بالقليوبية

كشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية إنه لا زيادة بأسعار ركوب السيارات بجميع المواقف منوها أن المحافظة لم تتلق أي إخطار بهذا الشأن.

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وأشار المصدر إلى أنه من المقرر عدم زيادة أسعار أو تحريك تعريفة ركوب السيارات في خطوط المحافظة حيث إن الزيادة طفيفة للغاية لا تتعدى مبلغ 25 قرشا، وأن المعاملة ستكون بالمثل حيث سبق وأن خفضت الأسعار بنفس القيمة ولم تنخفض تعريفة السيارات ولم تتأثر بذلك مضيفا أن المحافظة لم تتلق أي بلاغات من مواطنين بقيام سائقين بزيادة أسعار ركوب السيارات.



قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى، برفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو2021 وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.



وبحسب البيان فأنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ليصبح بنزين 80 بسعر 6,50 جنيه للتر و7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.



من ناحية اخري أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ضمن خطة الدولة الشاملة ولتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء لمواصلة الحملات اليومية المفاجئة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس.



وأكد على ضرورة، البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد، وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.



وأسفرت الحملات عن تحرير 40 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالقرار الصادرة حيث تم ضبط 300 شيشة وتم مصادرتها وغلق بعض المقاهى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .



ناشد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.