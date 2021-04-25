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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى أبوزعبل بالخانكة.. صور

جولة نائب محافظ القليوبية
جولة نائب محافظ القليوبية بالخانكة

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية  جولة تفقدية بمدينة الخانكة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية يرافقه العميد خالد كشك.


وتفقد نائب المحافظ مستشفى أبو زعبل المركزي لمتابعة انضباط سير العمل، وأقسام الرعاية المركزة والأشعة والمعامل.

كما تفقد قسم استقبال وفرز المرضى للتحقق من تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

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وجه نائب المحافظ التحية للأطقم الطبية بالمستشفى لالتزامهم بواجباتهم الوظيفية ، مؤكدا أن العمل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد يمثل عملا وطنيا يستلزم تضافر جهود جميع الجهات. 

وقام نائب المحافظ يرافقه رئيس مركز ومدينة الخانكة ونائبه ومسؤولي الاشغالات والمتابعة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومتابعة اغلاق المحال في المواعيد المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.


وشملت الحملة التأكد من ارتداء المواطنين للكمامات أثناء استقلال سيارات الأجرة والنقل الجماعي وتم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.

كما شملت الحملة التأكد من اغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تم المرور على عدد من المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أكد نائب المحافظ خلال الحملة على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد اغلاق المحال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمنتهى الحزم.

من ناحية أخرى قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بنها، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق لتطهير شوارع المدينة من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص.

وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قام الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 20 شيشة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقهى.

أقرا أيضا:

ضبط 700 شيشة وتحرير 353 محضر عدم ارتداء كمامة بـ القليوبية

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة

وخلال الجولة لاحظ المحافظ  معرض سيارات يتعدى على حرم الطريق الزراعي، أمام مصنع توشيبا العربي وعلى الفور وجه المحافظ برفع الإشغالات وتحريم محضر مخالفة

وأضاف المحافظ أن جميع الاجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء، شنت حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 15 مقهى، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الثلاثة أيام الماضية عن ضبط 700 شيشة وتحرير 353 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.

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اخبار محافظة القليوبية مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المستجد نائب محافظ القليوبية

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