محمد ممدوح يودع منى زكي في لعبة نيوتن بهذه السيارة.. صور

الكثير من الشباب يراودهم دائمًا حُلم الغربة والسفر إلى الخارج وخاصة في الدول الغربية، اعتقادا منهم أن الغرب هو الغاية والوسيلة لتحقيق الأحلام التي ظنوا أنها يصعب تحقيقها في وطنهم، ويفكر الكثير من المتزوجين في السفر إلى البلدة التي وقع عليها الاختيار لوضع مولودهم بها و حصوله على جنسيتها والمعاملة كأبناء البلدة الأصليين، وهذا ما جسدته بإتقان أحداث المسلسل الرمضاني " لعبة نيوتن ".

منى زكي في لعبة نيوتن

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول فتاة تدعى هنا قامت بدورها الفنانة منى زكي، ويراودها دائمًا حُلم السفر والاستقرار والحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما تحاول دائمًا إقناع زوجها حازم به والذي جسد شخصيته الفنان محمد ممدوح، وكان يمتلك منحل لإنتاج عسل النحل.

محمد ممدوح

كانت هنا حامل في شهرها الخامس، وحينها تمت دعوتها لحضور مؤتمر زراعي بالولايات المتحدة الامريكية، فحاولت إقناع زوجها باللحاق بها للإقامة بشكل غير شرعي بأمريكا لحين موعد الولادة والحصول على الإقامة والجنسية الامريكية، وكان حازم يقابل طلبها بالرفض، إلى ان اقتنع ووافق في نهاية الأمر.

منى زكي

سافرت هنا برفقة مجموعة المدعوين لحضور المؤتمر الزراعي بالولايات المتحدة، ثم هربت منهم للإقامة عند أحد أصدقائها في انتظار موعد ولادتها وانتظار زوجها حازم للحاق بها، ولكن جميع خططها باءت بالفشل، فلم يستطع حازم السفر، و لم تتقبل صديقتها مدة إقامتها لديها، وبدأت رحلة البحث عن مأوى آخر، إلى ان استضافها الشيخ مؤنس " محمد فراج " في بيته، ووضعت مولودها الأول وبدأت في رحلة عذاب أخرى فى محاولة أخذ ولدها من المستشفى.

منى زكي

قبل سفر هنا بفترة قصيرة كانت دائمًا ما تتجول مع زوجها حازم بواسطة سيارته التي يستخدمها في نقل إنتاجه من العسل إلى المحلات التجارية، وبالطبع وقع اختياره على هذه السيارة لاعتماديتها ورحابتها من الداخل لتصبح قادره على استيعاب قدر كبير من البضائع.

محمد ممدوح ومنى زكي من مسلسل لعبة نيوتن

كانت هذه السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الفرنسية الشهيرة RENAULT، التي تأسست على يد رائد صناعة السيارات الفرنسي لويس رينو في العام 1898، والتي كانت بداياتها في صناعة الدبابات والشاحنات والمعدات الحربية الثقيلة، ثم بدأت بعد ذلك في صناعة محركات الطائرات الحربية.

RENAULT LOGAN

وظل يرأس شركة RENAULT لويس رينو، إلى ان تخلصت فرنسا من الاستعمار النازي وحكم هتلر، وتم تأميمها و أصبحت تحت ولاية الدولة الفرنسية، ولكنه يترأسها حاليًا رجل الاعمال اللبناني الشهير الملقب بـ " السيد حلال المشاكل " كارلوس غصن .

RENAULT LOGAN

وظهرت السيارة RENAULT خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن من الطراز LOGAN من فئة السيارات ذات السبعة ركاب، موديل عام 2009، وتستمد قوتها من محرك بسعة 1600 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 90 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 5 سرعات، و آخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

RENAULT LOGAN

جدير بالذكر ان مسلسل لعبة نيوتن بطولة كلًا من " منى زكي، حمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أحلام الجريتلي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، حنان يوسف، أسامة الهادي، ماجدة منير، ياسمين وافي، كمال أدهم" ومن تأليف و إخراج تامر محسن، وسيناريو وحوار مها الوزير، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا ضمن عبر الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك.