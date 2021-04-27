عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محمد ممدوح يودع منى زكي في لعبة نيوتن بهذه السيارة.. صور

السيارة التي ودع
السيارة التي ودع بها محمد ممدوح منى زكي في لعبة نيوتن

 الكثير من الشباب يراودهم دائمًا حُلم الغربة والسفر إلى الخارج وخاصة في الدول الغربية،  اعتقادا منهم أن الغرب هو الغاية والوسيلة لتحقيق الأحلام التي ظنوا أنها يصعب تحقيقها في وطنهم، ويفكر الكثير من المتزوجين في السفر إلى البلدة التي وقع عليها الاختيار لوضع مولودهم بها و حصوله على جنسيتها والمعاملة كأبناء البلدة الأصليين، وهذا ما جسدته بإتقان أحداث المسلسل الرمضاني " لعبة نيوتن ".

منى زكي في لعبة نيوتن

تدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن حول فتاة تدعى هنا  قامت بدورها الفنانة منى زكي، ويراودها دائمًا حُلم السفر والاستقرار والحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما تحاول دائمًا إقناع زوجها حازم به والذي جسد شخصيته الفنان محمد ممدوح، وكان يمتلك منحل لإنتاج عسل النحل.

محمد ممدوح

كانت هنا حامل في شهرها الخامس، وحينها تمت دعوتها لحضور مؤتمر زراعي بالولايات المتحدة الامريكية، فحاولت إقناع زوجها باللحاق بها للإقامة بشكل غير شرعي بأمريكا لحين موعد الولادة والحصول على الإقامة والجنسية الامريكية، وكان حازم يقابل طلبها بالرفض، إلى ان اقتنع ووافق في نهاية الأمر.

منى زكي

سافرت هنا برفقة مجموعة المدعوين لحضور المؤتمر الزراعي بالولايات المتحدة، ثم هربت منهم للإقامة عند أحد أصدقائها في انتظار موعد ولادتها وانتظار  زوجها حازم للحاق بها، ولكن جميع خططها باءت بالفشل، فلم يستطع حازم السفر، و لم تتقبل صديقتها مدة إقامتها لديها، وبدأت رحلة البحث عن مأوى آخر، إلى ان استضافها الشيخ مؤنس " محمد فراج " في بيته، ووضعت مولودها الأول وبدأت في رحلة عذاب أخرى فى محاولة أخذ ولدها من المستشفى.

منى زكي

قبل سفر هنا بفترة قصيرة كانت دائمًا ما تتجول مع زوجها حازم بواسطة سيارته  التي يستخدمها في نقل إنتاجه من العسل إلى المحلات التجارية، وبالطبع وقع اختياره على هذه السيارة لاعتماديتها ورحابتها من الداخل لتصبح قادره على استيعاب قدر كبير من البضائع.

محمد ممدوح ومنى زكي من مسلسل لعبة نيوتن

كانت هذه السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الفرنسية الشهيرة RENAULT، التي تأسست على يد رائد صناعة السيارات الفرنسي لويس رينو في العام 1898، والتي كانت بداياتها في صناعة  الدبابات والشاحنات والمعدات الحربية الثقيلة،  ثم بدأت بعد ذلك في صناعة محركات الطائرات الحربية.

RENAULT LOGAN

 وظل يرأس شركة RENAULT لويس رينو، إلى ان تخلصت فرنسا من   الاستعمار النازي وحكم هتلر، وتم تأميمها و أصبحت تحت ولاية الدولة الفرنسية، ولكنه يترأسها حاليًا رجل الاعمال اللبناني الشهير الملقب بـ " السيد حلال المشاكل " كارلوس غصن .

RENAULT LOGAN

وظهرت السيارة RENAULT خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن من الطراز LOGAN من فئة السيارات ذات السبعة ركاب، موديل عام 2009، وتستمد قوتها من محرك بسعة 1600 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 90 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 5 سرعات، و آخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

RENAULT LOGAN

جدير بالذكر ان مسلسل لعبة نيوتن بطولة كلًا من " منى زكي، حمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أحلام الجريتلي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، حنان يوسف، أسامة الهادي، ماجدة منير، ياسمين وافي، كمال أدهم" ومن تأليف و إخراج تامر محسن، وسيناريو وحوار مها الوزير، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا ضمن عبر الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك.

سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير لعبة نيوتن دراما رمضان منى زكى محمد ممدوح renault LOGAN

موضوعات متعلقة

حكاية تاكسي لندن الذي ظهر مع حماقي في إعلانه الرمضاني | صور

ظهور خاص لـ أحمد مالك بهذه السيارة الفاخرة| صور

السيارة التي شهدت اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد محمد مبروك بمسلسل الإختيار | صور

كلاكيت ثالث مرة .. سيارة عريقة تظهر بمسلسل قصر النيل | صور

فرافيش ونحب نعيش.. تفاصيل سيارات ظهرت مع دينا الشربيني وروبي في رمضان | صور

سعرها 3 ملايين جنيه.. تعرف على قصة سيارة جليلة في نسل الأغراب | صور

حكاية سيارة هتلر التي ظهرت بها نانسي عجرم في إعلان رمضان الأخير | صور

ترشيحاتنا

أوقاف الدقهلية تحقق المائة صك الأولى والوزير يكافئهم بـ 2500 جنيه

لم تصل إلى الذروة.. قلق أمريكي وتحذير شديد اللهجة بعد تفشي كورونا فى الهند

شيخ الحارة لـ صالح جمعة: بتشرب خمرة.. واللاعب: كان زمان

حكم تناول المرأة أدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا .. الإفتاء ترد

ريال مدريد يهاجم تشيلسى بـ فينيسيوس وبنزيما فى أبطال أوروبا

بعد اعتماد كورونافاك | مصر تحارب كورونا بـ 5 أسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

الصحة تحذر من شائعات السوشيال ميديا وتؤكد توفر أماكن في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

نقابة الأطباء ووزيرة الصحة.. خناقة على ضحايا كورونا من العاملين بالمهنة

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

مزاد جديد لسيارات الحوادث فى مصر.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

اﻟﻤﺰﻳﺪ