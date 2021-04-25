كلاكيت ثالث مرة .. سيارة عريقة تظهر بمسلسل قصر النيل | صور

أما زلت تهوى العصور القديمة وتتمنى العيش في زمن كان، كنت تسمع عنه دائمًا، كنا نجلس صغارًا بجانب أباءنا ونستمتع برواياتهم عن عصر الرقي والجمال والفن حيث نشأوا وترعرعوا، حينها كنا نتمنى أن يعود الزمن ويتغير القدر لننشأ في ذلك الزمن ونحتضن ذكرياته الذهبية برفقة أباءنا ونعيش واقع الرواية، ولكنه يبقى مجرد حلم نحاول التعمق فيه من خلال بحثنا عن الأعمال الدرامية التي تجسد ملامح هذه الحقبة الزمنية فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لنجد أمامنا مجموعة من كبار الفنانين اشتركوا في عمل واحد ليخرج لنا بصورته العبقرية التي جعلتنا نتعايش مع كل لحظة ومشهد يمر أمامنا من مسلسل " قصر النيل ".

مسلسل قصر النيل

" قصر النيل " ليست مجرد قصة لعمل درامي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، بل هو بمثابة حياة نتمنى عيشها بكل تفصيلة بها بحلوها ومرها، نتمنى أن يكون قد خُلق هذا الاختراع الأسطوري المسمى بآلة الزمن لكي نستخدمه في كل مرة اشتاقت فيها أروحنا للذهاب إلى الحقبة الزمنية التي تشبه أحلامنا، في أولى حلقات هذا العمل الدرامي تأخذنا روعة الأداء التمثيلي العبقري للباشا صاحب المحور الرئيسي لمجريات الأحداث فوزي السيوفي والذي قام بدوره الفنان صبري فواز.

صبري فواز

دارت الحلقات الأولى حول قصة فوزي باشا وبطلة المسلسل كاميليا والتي جسدت شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، تلاقي بدون أي ترتيب مسبق منهما، ولكنها كانت لعبة القدر، فبالرُغم من سفر كاميليا إلى لندن لهروبها من واقع الماضي الأليم لمقتل أبيها، وسفر فوزي أيضًا إلى لندن للهرب من بطش وطغيان شقيقه الباشا فهمي السيوفي، في محاولة منه للالتقاء بنفسه الحقيقية، فيقدر لهم التلاقي وبينهما عامل مشترك وهو فهمي باشا قاتل والدها، وهادم حياة فوزي الذي سافر للبحث عنها.

صبري فواز و دينا الشربيني

تزوج فوزي وكاميليا وقررا الرجوع إلى موطنهم مصر، بعد أن مات فهمي باشا وكتب كل ما يملك باسم أخيه الأصغر فوزي، وعادا إلى مصر ولكنهم لم يكونا على دراية بمصيرهم المحتوم، فقد قوبلوا بالكره والضغينة والمؤامرات من جانب أبناء أخيه وزوجاتهم، إلى أن حدثت الفاجعة، وقُتل فوزي، و اتُهمت كاميليا بقتله، ولم تجد امامها أية وسيلة سوى الهرب إلى أن تجد حلًا تثبت به براءتها، وساعدها في الهرب أخيها منير " عمر السعيد " بواسطة سيارته الأيقونة الشبابية لهذا العصر و التي استمرت هكذا حتى يومنا هذا.

هروب كاميليا

سيارة تأثر قلوبنا مجرد رؤيتها ربما يرجع سرها لتاريخها العريق أو لروعة تصميمها الذي انفردت به تمامًا فلا توجد أية سيارة تشبه عبقرية تصميمها، والتي تسببت في شهرة أسطورة صناعة السيارات الألمانية VOLKS WAGEN، والتي تأسست على يد حزب العمال الألماني في العام 1937.

فولكس واجن

كان يحاول حزب العمال الألماني جذب الشعب إليه بشتى الطرق، وعندما أنشأ هذه الشركة كانت فكرته هي صناعة سيارة مهيئة لعامة الشعب، ومن هنا جاء سبب تسميتها بـ VOLKS WAGEN والتي تعني باللغة الألمانية سيارة الشعب ويتم اختصار شعارها بأحرف VW الشهيرة.

VOLKS WAGEN BEETLE

كان دائمًا ما يستخدم ادولف هتلر زعيم النازية الألماني، إصدارات هذه الشركة للترويج لحزبه النازي، ففي العام 1934 والذي كان بداية الفكرة، أصدر هتلر بيانًا يطلب من خلاله صناعة سيارة للشعب قادرة على استيعاب أربعة أفراد ولكنها يجب ان تكون في ذات الوقت قوية مرنة تتحمل الصعاب خفيفة وصغيرة الحجم حتى تكون اقتصادية الاستهلاك والشراء أيضًا.

BEETLE

استعان حزب العمال الألماني و الزعيم النازي أدولف هتلر بالمهندس الألماني الشهير فارديناند بورشيه مؤسس شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة PORSCHE، لتصميم سيارة الشعب فكان الناتج هو السيارة VOLKS WAGEN BEETLE التي بالخنفساء، نسبة إلى تصميمها الذي يشبه غرابته بحد كبير شكل " الخنفساء "

BEETLE

منذ إصدار هذه السيارة وهي تحقق نسبة مبيعات كبيرة جدا تكاد تكون خيالية مما جعلها تُلقب بسيارة القرن العشرين، وكانت قد استمدت السيارة BEETLE، وكانت هذه هي السيارة التي ساهمت في هروب كاميليا من القصر، وكانت قد استمدت قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات.

كاميليا

جدير بالذكر أن مسلسل قصر النيل بطولة كلًا من " صبري فواز، دينا الشربيني، نبيل عيسى، صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، ناردين فرج، محمود البزاوي، ميريت عمر الحريري، مريم الخشت، أحمد مجدي، عمر السعيد، مصطفى حشيش، محمد حاتم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، و إخراج خالد مرعي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عير الشاشات الفضائية والمنصات الإلكترونية خلال سباق دراما شهر رمضان المبارك.