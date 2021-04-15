تفاصيل سيارة كريم عبدالعزيز في مسلسل الإختيار2 | صور

رجال سطروا، ملحمة تاريخية شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية ، قام بها أبطال من أبناء هذا الوطن ، الذين بذلوا كل غال ونفيس وقدموا أرواحهم فداءً للدفاع عن أراضي الوطن ، وتحقيق الاستقرار والرخاء في كافة أنحائه، ليعبروا بمصر من دائرة الظلام إلى بر الأمان، لينقلها لنا العمل الدرامي الرائع مسلسل " الاختيار 2 "

جسد شخصيات أبطال هذا العمل العظيم نخبة كبيرة من الفنانين ، حيث نقلوا صورة من هذا الواقع الذي كان يعيشه هؤلاء الأبطال ، بكافة تفاصيل الأحداث والمواقف التي كانوا يمرون بها على مدار اليوم ، وكيفية التعامل مع هذه المواقف مهما كانت الضغوط حينها، مما جذب هذا العمل الفني الكبير ، انتباه الجميع صغيراً وكبيرا لمشاهدته وانتظاره كل يوم ، بل إن هناك الكثيرين الذين يتفرغون خاصة لمتابعته ، ومعايشة أحداثه والتعرف على ما كان يقوم به هؤلاء الأبطال للوصول إلى بر الأمان والحفاظ على سلب الأراضي على أيدي الطامعين .

دارت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل " الاختيار 2 " على واقعة المجموعة المتطرفة من الضباط الملتحين الذين اعتنقوا الفكر المتطرف الإرهابي و انضموا لهذه المجموعات و قاموا بمدها بمعلومات سرية بحكم عملهم في جهاز الامن الوطني، لننتقل إلى الحلقة الثانية التي تضمنت ثلاثة عملية بطولية ناجحة لثلاثة أبطال من بينهم يوسف الرفاعي " احمد مكي " ، وضابط آخر استشهد بعد أداء مهمته بنجاح تام، وقد جسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

وقد تمكن هؤلاء الأبطال من مواجهة العصابات الإرهابية التي اطلقت عليهم النيران من كل حدب وصوب بمنطقة رفح بشمال سيناء، مستغلين تواجدهم بمنطقة عامرة بالأهالي، حتى لا يستطيعون رد إطلاق النار، ولكنهم تعاملوا مع هذا الامر وأنقذوا الأهالي وقاموا بضرب العناصر التكفيرية، وفي الاتجاه الموازي كان البطل زكريا يونس " كريم عبدالعزيز " يحاول تأمين اليوم التاريخي لحلف اليمين من سيادة الرئيس عدلي منصور بالمحكمة الدستورية العليا.

حاولت الجماعات التكفيرية تخريب هذا اليوم وتعطيل أداء اليمين، بزرع عبوة ناسفة تجاه أبراء الكهرباء التي تغذي منطقة المعادي والمحكمة الدستورية، ولكن البطل زكريا يونس تمكن من القبض على التكفيري الذي قام بزرع هذه العبوة وأبطل خبير المفرقعات مفعولها، لينهي زكريا مهمته بنجاح، وذهب إلى منزله بواسطة سيارته التي اهتم الكثير بمعرفة ما إذا كانت هذه السيارة هي التي كان يملكها البطل الحقيقي أم لا.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة VOLKSWAGEN ، والتي أسسها حزب العمال الألماني في العام 1937، وحينها أنتجت أيقونتها الشهير VOLKS BEETLE، التي تسببت في شهرة هذه الشركة وتصدرها مبيعات السوق العالمي للسيارات، وتعني كلمة VOLKSWAGEN بالألمانية " سيارة الشعب ".

وظهرت السيارة برفقة الفنان كريم عبد العزيز خلال احداث المسلسل، من الطراز VOLKSWAGEN GOLF MK5 هذا الطراز الرياضي الذي تميز بصغر حجمه وخفته و أناقته والذي تم صناعته بداية من العام 1974، وحقق نسبة مبيعات في بداية طرحه في السوق العالمي ما يقرب من 25 مليون نسخة.

واستمد الطراز VOLKS WAGEN GOLF MK5 قوته من خيارين من المحركات كلاهما مكون من أربعة أسطوانات، ولكن الأول بسعة 1.6 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 102 حصانًا، والثاني بسعة 2.0 لتر، ليولد قوة قدرها 150 حصانًا، وكلاهما متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، والثاني يدوي من 6 سرعات أيضًا.

جدير بالذكر أن مسلسل الإختيار2 بطولة كلًا من " كريم عبدالعزيز، احمد مكي، احمد فهمي، إنجي المقدم، محمد فراج، خالد النبوي، أسماء أبو اليزيد، مراد مكرم، محمد علاء، إياد نصار" ومن تأليف هاني سرحان، و إخراج بيتر ميمي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر شاشات الفضائيات ضمن سباق الدراما الرمضانية.

أحمد فهمي

أحمد مكي