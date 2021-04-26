ظهور خاص لـ أحمد مالك بهذه السيارة الفاخرة| صور

أصبح مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعرض حاليًا عبر شاشات الفضائيات خلال السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك 2021، حديث الساعة لدى الشعب المصري، لما يتخلله من أحداث وصراعات غير متوقعة، ودمجه للحياة الصعيدية بالحياة الغجرية في إطار قصصي درامي مشوق، فيستحوذ على أكبر نسبة مشاهدات.

نسل الأغراب

يعتبر مسلسل " نسل الأغراب " امتدادًا لقصصنا الشعبية الأسطورية التي نستمع إليها منذ قديم الأزل، تعتمد أحداثه الرئيسية على أبطال خيالية تحاكي قصة اتحاد القوة مع الشر بين شخصين يعتبران قطبي القوة في إحدى قرى صعيد مصر، يهابهما الكبير والصغير، لم يسلم أحد من شرهما، وخاصة عائلتهما التي لاقت مصرع الكثير من أفرادها أثناء التحدي والصراع الذي دار بينهما إنهما عساف الغريب والذي قام بدوره الفنان أحمد السقا، وغفران الغريب الذي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

غفران الغريب

هدأت الحرب في هذه القرية بدخول عساف الغريب السجن، وتزوج غفران الغريب من طليقة عساف جليلة "مي عمر"، إلى أن انقضى عشرون عامًا وخرج إلى النور، ومنذ أن خطت قدماه قريته اندلعت الحرب مرة أخرى واشتعل الحريق بين أهل القرية، ودارت المعركة باتحاد الغجر مع عساف، ورجال غفران إلى أن أصيب أحد أبنائه وتراجع عن الاشتباك حتى يطيب جُرحه.

عساف الغريب

ساهم في هذه الحرب حمزة الغريب "أحمد مالك" ابن جليلة من عساف، وسليم الغريب " أحمد داش " ابن جليلة من غفران، ولكنهما اتحدا ضد عساف، وطيلة أحداث المسلسل نجد الأخوين حمزة وسليم لم يفترقا أبدا ودائمين الظهور معًا، حتى أثناء تجولهما بالسوق المخصص لتلك البلدة كانا يتجولان سويًا بواسطة سيارتهما الفارهة التي لا يملكها أحد من أبناء هذه القرية غيرهما.

حمزة وسليم الغريب

السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الفارهة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، التي تأسست على يد رائدي صناعة السيارات في العالم كارل بنز، وجوتليب دايملر وفيلهلم مايباخ في العام 1926، ومنذ بدء نشأتها وهي تشتهر بصناعة المركبات والحافلات الفاخرة ذات الإمكانات المرفهة.

MERCEDES BENZ G500

وظهرت السيارة MERCRDES BENZ خلال احداث مسلسل نسل الأغراب من الفئة G500 وهي سيارة فاخرة ذات قوة دفع رباعية، بدأت مرسيدس في إصدارها منذ العام 1979، لتنافس بقوة أقرانها من سيارات الدفع الرباعي الاعتمادية سهلة التعامل مع الطرق الوعرة الصحراوية، و يظهر التصميم الخارجي لهذه السيارة قوة هيكلها الصلب القادر على تحمل الصعاب ومشاق الطرق.

MERCEDS BENZ G500

ونلاحظ بأن جميع السيارات التي ظهرت في هذا المسلسل من فئة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية للتوافق مع طبيعة الطرق الصحراوية في صعيد مصر، واستقل حمزة الغريب " أحمد مالك" السيارة MERCEDES BENZ G500، موديل عام 2015 والتي تستمد قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات.

MERCEDES BENZ G500

مسلسل نسل الأغراب بطولة كل من " أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد، دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، نجلاء بدر، محمد جمعة، سلوى عثمان، ريم سامي، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، محمد مهران، ملك احمد زاهر، أحمد ماجد، حمدي هيكل" ومن تأليف و إخراج محمد سامي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق دراما شهر رمضان.