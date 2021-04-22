كتع كسل كسح .. قصة سيارة غفران الغريب في نسل الأغراب | صور

تبقى القصص الأسطورية لحكايات الثأر في الصعيد عنصر أساسي في بناء الكثير من الاعمال الدرامية المصرية، مجرد خيالات تدور في عقل قائلها، ولشدة الحبكة الدرامية في هذه الحكايات تظن بانها حقيقية، وهذا ما جسده بإتقان تام الفنان أحمد السقا و الفنان أمير كراره خلال أحداث المسلسل الرمضاني " نسل الاغراب " الذي أصبح حديث الساعة لدى الشعب المصري.

تدور أحداث مسلسل " نسل الأغراب " حول مركزي القوى بالصعيد عساف الغريب والذي قام بدوره الفنان أحمد السقا، و غفران الغريب والذي جسد شخصيته الفنان أمير كراره، ينتميان إلى عائلة واحدة، كانت عائلة مهجرة لا تجد لها مأوى، واستقرت بأحد الجبال بالقرب من قرية طلبوا من كبارها أن يستقروا بها ويتخذوهم اهلا فقوبل طلبهم هذا بالرفض، وكانت هذه بداية انتشار الدم في تلك القرية حيث قاموا بقتل كبارها و الاستيلاء عليها و فرض نفوذهم بها ليصبحوا هم كبارها.

ومرت الأيام وكبر عساف وغفران، وتزوج الأول من ابنة عمه جليلة " مي عمر " و انجبا ولدهما حمزة " أحمد مالك "، و زاد الطغيان بهذه القرية وضواحيها بسبب عساف وغفران، وكثرت جرائم القتل على يديهم وقام كل منهما بقتل أسرة الآخر باستثناء فردين من كل أسرة، على الرغم من أنهما ينتميان إلى عائلة واحدة تحمل اسم عائلة الغريب، ولكنه يوجد بينهما بغض وعداوة تكبر يومًا عن يوم.

وقع عساف الغريب في أيدي العدالة بسبب جرائم قتله، ولكن غفران قد استخدم ذكائه ونجا عن طريق احضاره لشهود تدلي بأنه كان مريض بأحد المستشفيات، وحُكم على عساف بالسجن، فقام غفران بإقناع العمدة حسيب " إدوارد " شقيق جليلة بأخذ حكم لطلاقها من زوجها غيابي عن طريق حكم المحكمة، ثم تزوجها غفران و أنجب منها ولديهما سليم " احمد داش ".

خرج عساف من السجن وعاد إلى قريته حاملًا راية الانتقام، فنجد حينها أولى مشاهد ظهور غفران بأحداث المسلسل وهو يتجول بقريته يبطش ويقتل مستقلًا سيارته التي يحمل شكل الخارجي لهيكلها مفهومًا عدوانيًا يعبر عن شخصيته بحد كبير فهي من فئة سيارات ات قوة الدفع الرباعية.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الامريكية المتخصصة في إصدار سيارات الدفع الرباعي HUMMER، التي تأسست في العام 1992 وهي تتبع لمجموعة شركات GENERAL MOTORS الامريكية متعددة الجنسيات، وتعد إصدارات HUMMER من أقوى السيارات التي تنتج بفئة الدفع الرباعية.

وظهرت السيارة HUMMER برفقة غفران الغريب خلال احداث مسلسل نسل الاغراب من الطراز H2 موديل عام 2005، والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 6.0 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 325 حصانًا، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 4 نسب، فتتمكن هذه السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة ولك في غضون 10.5 ثوان فقط.

جدير بالذكر ان مسلسل نسل الأغراب بطولة كلًا من " أمير كراره، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد، دياب، أحمد داش، احمد مالك، نجلاء بدر، محمد جمعة، سلوى عثمان، ريم سامي، عماد زيادة، أحلام الجريتلي، محمد مهران، ملك احمد زاهر، أحمد ماجد، حمدي هيكل" ومن تأليف و إخراج محمد سامي، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق دراما شهر رمضان المبارك.