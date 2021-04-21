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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور

سيارة أنقذت عمرو
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت

"الدنيا وخدانا مقاولة.. وشركاء في الوطن سيادتك وحتة تمناية بناكل من وراها عيش.. توأم سعادتك أبونا الشقاء .. وأمه هي أمي وأخته هي أختي.. نسب المشاهدة بتولع والتمثيلية شكلها بتخلص يا زميلي "، مشهد جسد المعنى الحقيقي للصداقة والكامن خلفها من وفاء وتقدير يصل لحد الفداء، من مسلسل ملوك الجدعنة ، الذى نال استحسان الكثير وحقق نسب مشاهدات كبيرة، و إكتسب قاعدة جماهيرية عريضة تنتظر عرض حلقاته يومياً عن كسب.

انتشرت الكثير من الكلمات والمصطلحات التي تعتبر حكماً حياتية ولكن بطريقة شعبية يذكرها لسان “سرية” والذي قام بدوره الفنان عمرو سعد، و"سفينة" الذي جسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان،  وأصبح يتداولها المصريون كأقوال مأثورة في حياتهم اليومية، وكان يرددها الثنائى  للتعبير عن واقع حياتهم المرير حيث تناولت الحلقات التي تمت إذاعتها، الكثير من الأحداث التي وقعا فيها، بداية من دخولهما في خلاف كبير مع أحد أهم كبار تجار المخدرات وزعيم إحدى العصابات الكبرى، حينما قررا فتح الحقيبة التي تركها لهما صديقهما علي العجمي "حسن الرداد" لتسبب في فتح باب جهنم عليهما ووقوعهم في الكثير من المصائب.

حاول الثنائى سفينة وسرية إخفاء هذه الحقيبة بعيدًا عن أنظار المافيا في مكان آمن، فلم يكن هناك طريق أمامهم سوى المتجر الخاص بعم حكم " يوسف شعبان " وقاما بتخبئة الحقيبة داخله، حدث ما لا يُحمد عقباه، فذات يوم تسللت العصابة إلى هذا المتجر و إطلاقهم عيار ناري أصاب عم حكم ، و أخذوا الحقيبة المخبئة، وهنا وصلت الشرطة المصرية وكان المتهمان الرئيسيان في قتل عم حكم هما سفينة وسرية.

وأنقذ الصديقان من محنتهما حبيبة مصطفي شعبان الفتاة الثرية، حينما أحضرت المحامي الخاص بهما للدفاع عنهما و إخلاء سبيلهما، والتي امتلكت سيارة شبابية رياضية فارهة، جعلت شباب الحارة البسطاء يلتفون حولها لإنبهارهم بها حيث كانت من صناعة شركة صناعة السيارات الفاخرة PORSCHE.

تخصصت شركة PORSCHE في صناعة السيارات الألمانية الرياضية الفاخرة، وكانت قد تأسست على يد رائد صناعة السيارات النمساوي فارديناند بورشيه في العام 1931، وظلت سيارات هذه الشركة منذ بداية صناعتها وحتى وقتنا هذا تتربع على عرش سوق السيارات العالمي للإصدارات الرياضية، وكانت قد حصلت على لقب أكثر السيارات هيبة من قبل معهد الرفاهية بنيويورك في العام 2001.

وظهرت السيارة PORSCHE خلال أحداث مسلسل ملوك الجدعنة من الطراز PANAMERA موديل عام 2020 ، والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 3669 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 550 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، فتتمكن السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 3.3 ثوانٍ فقط.

ويبلغ سعر السيارة PORSCHE PANAMERA موديل عام 2020 في سوق السيارات المصرية بداية من 2 مليون جنية حتى 5 مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن مسلسل " ملوك الجدعنة بطولة كل من " يوسف شعبان، عمرو سعد، مصطفى شعبان، دلال عبدالعزيز، حسن الرداد، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، ليلى حسين، وليد فواز، فرح يوسف " ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق الدراما الرمضانية.

سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور
تمناية ملوك الجدعنة مصطفى شعبان حسن الرداد سيارة

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