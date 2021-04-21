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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يا وحش الكون .. حكاية سيارة الخديوي في اللي مالوش كبير | صور

حكاية سيارة الخديوي
حكاية سيارة الخديوي في اللي مالوش كبير

" على الله حكايتك يا ست .. هدي دنيتك يا وحش الكون" قصة حب بين إثنين من النجوم عشقها المصريون وتابعها عن قرب لحظة بلحظة، لدرجة جعلتهم يشبهونها بقصص الحب الأسطورية مثل روميو وجولييت، إلى ان تزوجا ثم توجت هذه القصة الأسطورية بجمعهما معًا في عمل درامي مشترك يشارك في سباق الدراما الرمضاني، إنهما ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي من مسلسل " اللي مالوش كبير ".

تدور أحداث مسلسل " اللي مالوش كبير " حول فتاة جميلة تدعى غزل والتي قامت بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متزوجة من رجل الأعمال ذو السلطة والنفوذ عابد تيمور والذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، ولكنه كان يضيق عليها عيشها، إلى ان سنحت الفرصة وسافر زوجها في مأمورية عمل بالخارج، فأخذت حريتها وذهبت للخروج والسهر بشكل يومي، ليُصادف ذات يوم أثناء سهرها بأحد الأماكن التي تواجد فيها سيف الخديوي " أحمد العوضي " بلطجى يعمل كقاتل بالأجر، افتعل أثناء تواجده في هذا المكان شجارًا كبيرًا أدى إلى لفت انتباه جميع الحضور.

عندما خرج الخديوي من المكان الذي افتعل به المشاجرة، وجد سيارة غزل تقف أمام سيارته فقام بإفتعال شجار آخر بينه وبينها لتقوم بتحريك سيارتها ولكنها تأبى عن ذلك، فقام بصدام سيارتها بواسطة سيارته الصلبة ذات قوة الدفع الرباعية، والتي حملت مفهوم دفاعي يشبه شخصيته العنيفة.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية  ميتسوبيشي موتورز MITSUBISHI MOTORS والتي تأسست في العام  1970، ولكن يعود أصل تواجدها على العام 1917 عندما قامت بصناعة سيارة سيدان يدويًا تتكون من سبعة مقاعد، وكانت صناعتها بشكل يدوي سبب رئيسي في جعلها سيارة باهظة الثمن، وتم إنتاج 22 نسخة منها فقط وتوقف إنتاجها في العام 1921.

وظهرت السيارة MITSUBISHI برفقة الفنان أحمد العوضي " الخديوي " خلال أحداث مسلسل " اللي مالوش كبير " من الطراز PAJERO والذي يعد من أقوى سيارات الدفع الرباعي، وهي السيارة المسيطرة على سباق السيارات العالمي رالي داكار حيث حازت على المركز الأول لمدة 12 سباق منهم 7 سباقات على التوالي، وكان قد تم إصدار أول نسخة من السيارة PAJERO في العام 1973، ويستمر إنتاجها حتى وقتنا هذا.

استقل الفنان أحمد العوضي " الخديوي " السيارة MITSUBIAHI PAJERO موديل عام 2016، والتي استمدت قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 189 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات.

جدير بالذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير بطولة كلًا من " ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، مجدي كامل، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض" ومن تأليف عمرو محمود يس، و إخراج مصطفى فكري، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق الدراما الرمضانية.

سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير أحمد العوضى ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان MITSUBIAHI PAJERO اللي مالوش كبير

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