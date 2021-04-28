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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل التلامس مع الحيوانات والكلاب أثناء علاجهم يسبب النجاسة .. مبروك عطية يجيب

مبروك عطية بصحبة
مبروك عطية بصحبة شريف عامر في التاكسي واحد الضيوف


قدم الإعلامي شريف عامر فقرته " التاكسي " ضمن برنامجه " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ليلا وهذا لأول مرة حيث أنه كان يقوم بعمل هذه الفقرة في الصباح .


ومن جانبه خلال استضافته في التاكسي قال  الدكتور مبروك عطية  الأستاذ بجامعة الأزهر ، أن " الله " يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ولو علمت الأمة ما في رمضان من خير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان مشيرا إلى أن شهر رمضان قال " الله " علية انه أياما معدودات ولمن يتمني أن تكون السنة كلها رمضان علية أن يتحلى بأخلاق الصائمين في رمضان وفي غير رمضان .


وفي ذلك الصدد قام احد الضيوف الذين قاموا بركوب التاكسي مع شريف عامر ومبروك عطية وهو الدكتور أسامة طبيب بيطري بتوجيه سؤال إلي  الدكتور مبروك عطية  ، وهو هل التلامس مع الحيوانات والكلاب أثناء علاجهم يسبب النجاسة؟.. فأجاب عليه مبروك عطية بقولة " لا ويمكن الصلاة بعد خلع البالطو وأن تصلي بملابسك الطبيعية بعد الوضوء .

شريف عامر جامعة الأزهر مبروك عطية حيوانات الوضوء كلاب صلاة

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