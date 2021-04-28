هل التلامس مع الحيوانات والكلاب أثناء علاجهم يسبب النجاسة .. مبروك عطية يجيب



قدم الإعلامي شريف عامر فقرته " التاكسي " ضمن برنامجه " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ليلا وهذا لأول مرة حيث أنه كان يقوم بعمل هذه الفقرة في الصباح .



ومن جانبه خلال استضافته في التاكسي قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر ، أن " الله " يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ولو علمت الأمة ما في رمضان من خير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان مشيرا إلى أن شهر رمضان قال " الله " علية انه أياما معدودات ولمن يتمني أن تكون السنة كلها رمضان علية أن يتحلى بأخلاق الصائمين في رمضان وفي غير رمضان .



وفي ذلك الصدد قام احد الضيوف الذين قاموا بركوب التاكسي مع شريف عامر ومبروك عطية وهو الدكتور أسامة طبيب بيطري بتوجيه سؤال إلي الدكتور مبروك عطية ، وهو هل التلامس مع الحيوانات والكلاب أثناء علاجهم يسبب النجاسة؟.. فأجاب عليه مبروك عطية بقولة " لا ويمكن الصلاة بعد خلع البالطو وأن تصلي بملابسك الطبيعية بعد الوضوء .