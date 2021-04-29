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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مين احلى ؟ شاهد إطلالات النجمات في ثاني اسبوع من رمضان

إطلالات ثاني أسبوع
إطلالات ثاني أسبوع من شهر رمضان الكريم

في ثاني أسبوع من شهر رمضان الكريم لفتت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الأنظار بمجموعة من الأزياء الراقية و المواكبة للأجواء الرمضانية و ذلك خلال حضورهن حفلات السحور و الإفطار او جلسات التصوير التي خعت البعض لها.


حرصت النجمات على الظهور بالأزياء الجديدة و المتنوعة والتي كانت بين العبايات الفخامة و المطرزة و القفطان الفخم والراقي و قد حملت أغلب التصميمات توقيع المصممين و الماركات العالمية.


ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في ثاني أسبوع من شهر رمضان كريم هن النجمة نسرين طافش، بوسي شلبي ، ميريهان حسين، زوجة ماجد المصري، زوجة خالد سليم تألقوا بمجموعة من العبايات الراقية التي أتسمت بالنقوشات و التطريزات التي زادت من جاذبيتهن.


كما تألقت بعض المشاهير و النجمات الأخريات بالفساتين التي جمعت بين الأحتشام و الأناقة و البعض بإطلالات كاجوال متناسقة مع الأجواء الرمضانية ايضا مثل زوجة مصطفي فهمي و كارمن سليمان و بوسي شلبي و فرح علي غيرهم من المشاهير.

 

إليكم الصور ....

 

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