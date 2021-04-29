مين احلى ؟ شاهد إطلالات النجمات في ثاني اسبوع من رمضان

في ثاني أسبوع من شهر رمضان الكريم لفتت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الأنظار بمجموعة من الأزياء الراقية و المواكبة للأجواء الرمضانية و ذلك خلال حضورهن حفلات السحور و الإفطار او جلسات التصوير التي خعت البعض لها.



حرصت النجمات على الظهور بالأزياء الجديدة و المتنوعة والتي كانت بين العبايات الفخامة و المطرزة و القفطان الفخم والراقي و قد حملت أغلب التصميمات توقيع المصممين و الماركات العالمية.



ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في ثاني أسبوع من شهر رمضان كريم هن النجمة نسرين طافش، بوسي شلبي ، ميريهان حسين، زوجة ماجد المصري، زوجة خالد سليم تألقوا بمجموعة من العبايات الراقية التي أتسمت بالنقوشات و التطريزات التي زادت من جاذبيتهن.



كما تألقت بعض المشاهير و النجمات الأخريات بالفساتين التي جمعت بين الأحتشام و الأناقة و البعض بإطلالات كاجوال متناسقة مع الأجواء الرمضانية ايضا مثل زوجة مصطفي فهمي و كارمن سليمان و بوسي شلبي و فرح علي غيرهم من المشاهير.

إليكم الصور ....

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