مين احلى ؟ شاهد إطلالات النجمات في ثاني اسبوع من رمضان
في ثاني أسبوع من شهر رمضان الكريم لفتت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الأنظار بمجموعة من الأزياء الراقية و المواكبة للأجواء الرمضانية و ذلك خلال حضورهن حفلات السحور و الإفطار او جلسات التصوير التي خعت البعض لها.
حرصت النجمات على الظهور بالأزياء الجديدة و المتنوعة والتي كانت بين العبايات الفخامة و المطرزة و القفطان الفخم والراقي و قد حملت أغلب التصميمات توقيع المصممين و الماركات العالمية.
ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن في ثاني أسبوع من شهر رمضان كريم هن النجمة نسرين طافش، بوسي شلبي ، ميريهان حسين، زوجة ماجد المصري، زوجة خالد سليم تألقوا بمجموعة من العبايات الراقية التي أتسمت بالنقوشات و التطريزات التي زادت من جاذبيتهن.
كما تألقت بعض المشاهير و النجمات الأخريات بالفساتين التي جمعت بين الأحتشام و الأناقة و البعض بإطلالات كاجوال متناسقة مع الأجواء الرمضانية ايضا مثل زوجة مصطفي فهمي و كارمن سليمان و بوسي شلبي و فرح علي غيرهم من المشاهير.
إليكم الصور ....