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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترفض تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الانتخابات الفلسطينية
الانتخابات الفلسطينية

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستعمل على تغيير هذا القرار.

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ننتظر جوابًا من أوروبا| الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية.. تفاصيل

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طلب أوروبي خاص للرئيس الفلسطيني بشأن الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس

وكان أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب منع إقامتها في القدس المحتلة.

فيما قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ابو مازن، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات الفلسطينية، حيث إنها ردت بعدم القدرة على الرد بشان إجراء انتخابات القدس.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "ننتظر جوابا من أوروبا حول انتخابات القدس ووسعنا الاتصالات مع الأمريكيين لكننا لم نتلق موقفا".

وتابع: " وصلتنا رسالة من إسرائيل لإبلاغنا بعدم القدرة على الرد بشأن إجراء انتخابات القدس".

وأوضح: "إسرائيل بررت عدم الموافقة على انتخابات القدس بعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ القرار، ونرفض المبررات الإسرائيلية بشأن عدم الرد على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس".

حركة حماس الفلسطينية الانتخابات التشريعية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تأجيل الانتخابات التشريعية

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