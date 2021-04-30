حماس ترفض تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستعمل على تغيير هذا القرار.

وكان أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب منع إقامتها في القدس المحتلة.

فيما قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ابو مازن، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات الفلسطينية، حيث إنها ردت بعدم القدرة على الرد بشان إجراء انتخابات القدس.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "ننتظر جوابا من أوروبا حول انتخابات القدس ووسعنا الاتصالات مع الأمريكيين لكننا لم نتلق موقفا".

وتابع: " وصلتنا رسالة من إسرائيل لإبلاغنا بعدم القدرة على الرد بشأن إجراء انتخابات القدس".

وأوضح: "إسرائيل بررت عدم الموافقة على انتخابات القدس بعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ القرار، ونرفض المبررات الإسرائيلية بشأن عدم الرد على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس".