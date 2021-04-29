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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ننتظر جوابًا من أوروبا| الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية.. تفاصيل

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب منع إقامتها في القدس المحتلة.

فيما قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ابو مازن، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات الفلسطينية، حيث إنها ردت بعدم القدرة على الرد بشان إجراء انتخابات القدس.

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الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها

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الرئيس الفلسطيني: عازمون على إجراء الانتخابات في القدس

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "ننتظر جوابا من أوروبا حول انتخابات القدس ووسعنا الاتصالات مع الأمريكيين لكننا لم نتلق موقفا".

وتابع: " وصلتنا رسالة من إسرائيل لإبلاغنا بعدم القدرة على الرد بشأن إجراء انتخابات القدس".

وأوضح: "إسرائيل بررت عدم الموافقة على انتخابات القدس بعدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ القرار، ونرفض المبررات الإسرائيلية بشأن عدم الرد على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الانتخابات التشريعية إسرائيل انتخابات القدس

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