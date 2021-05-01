"الأرصاد" تحذر: استمرار الطقس الحار غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على البلاد غدا، الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا معتدلًا ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى تسجل 35 والصغرى 20، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 العظمى والصغرى 25، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.