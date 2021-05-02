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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرافة تفاجئ محمد سامي بعرض بقيمة 30 مليون جنيه من فنانة لعمل مسلسل لها.. فيديو

محمد سامي
محمد سامي

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المُذاع عبر فضائية "المحور".


وفاجأت "العرافة"، محمد سامي، بالعرض الذي قُدم له من إحدى الفنانات بقيمة 30 مليون جنيه لعمل مسلسل لها في رمضان، ليرد "سامي"، قائلا: "بعد مسلسل البرنس أنا كنت متعاقد وجالي عرض ما بفلوس كبيرة أني أعمل مسلسل علشان أسيب التعاقد وأدفع الشرط الجزائي".

 

وعلق "سامي"، على الانتقادات الموجهة لمسلسل "نسل الأغراب"، قائلا: "فيه ناس بتنتقد مسلسل نسل الأغراب من الشكل العام، ودول بعتبرهم مش جمهور".

 

وأضاف: "جمهوري الطبيعي هو أن أنا بركب عربيتي وبنزل أشوف القهاوي.. أنا بشتغل عند الجمهور"، لافتا: "النقد اللي شوفته على السوشيال ميديا غير الطبيعة، وهو أن المسلسل مبالغ فيه".

سوشيال ميديا المخرج محمد سامي الاعلاميه بسمة وهبة مسلسل نسل الاغراب السوشيال ميديا برنامج العرافة نسل الأغراب

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