دياب: المخرج محمد سامي محضّر مفاجأة في نهاية "نسل الأغراب".. فيديو

نهاية نسل الأغراب

علق الفنان دياب، على مشاركته في مسلسل نسل الأغراب، قائلا: "أكبر نقطة مضيئة في مشواري الفني حتى الآن".



وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المسلسل نقلة كبيرة على كافة المستويات بالنسبة لي، والحمد لله اجتهادي مرحش على الأرض".



وأوضح: "الفنان أحمد السقا وأمير كرارة فنانين كبار، والعلاقة بيننا علاقة إخوات، وبتعامل معاهم كإخواتي الكبار".



وعن بكائه في أحد المشاهد قائلا: "الصعايدة أصل الإحساس والأصول"، لافتا: "المسلسل عالجني من فوبيا الأماكن العالية"، مؤكدا: "محمد سامي عامل نهاية ملحمية للمسلسل، ويحمل الكثير من المفاجآت خلال الحلقات القادمة".