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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاية نسل الأغراب

دياب: المخرج محمد سامي محضّر مفاجأة في نهاية "نسل الأغراب".. فيديو

نسل الأغراب
نسل الأغراب

علق الفنان دياب، على مشاركته في مسلسل نسل الأغراب، قائلا: "أكبر نقطة مضيئة في مشواري الفني حتى الآن".


وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المسلسل نقلة كبيرة على كافة المستويات بالنسبة لي، والحمد لله اجتهادي مرحش على الأرض".


وأوضح: "الفنان أحمد السقا وأمير كرارة فنانين كبار، والعلاقة بيننا علاقة إخوات، وبتعامل معاهم كإخواتي الكبار".


وعن بكائه في أحد المشاهد قائلا: "الصعايدة أصل الإحساس والأصول"، لافتا: "المسلسل عالجني من فوبيا الأماكن العالية"، مؤكدا: "محمد سامي عامل نهاية ملحمية للمسلسل، ويحمل الكثير من المفاجآت خلال الحلقات القادمة".

كلمة أخيرة نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب الفنان احمد السقا برنامج كلمة أخيرة أمير كرارة فنانين محمد سامى

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