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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسل الأغراب الحلقة 19.. أول لقاء بين غفران ووالدته بعد 20 عاما

نسل الاغراب
نسل الاغراب

شهد مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تعود شامية “أحلام الجريتلى” إلى ابنها عفران “امير كرارة” بعد أن يعيدها عساف “احمد السقا” إلى والدها ليكون أول لقاء بينهما بعد غياب 20 عاما.

ويتطرق مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 إلى أن على الغريب “دياب” يقوم بالقبض على بكري “عماد زيادة" وذلك بعد تفتيش سيارته النقل والذى كان يحمل بها ذهب الأغراب الذى كان يخبئه عساف الغريب.

كما شهد مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يخضع عساف احمد السقا الى مساومة بكرى “عماد زادة” حيث قرر أن يعطي له الذهب وعقد الأرض فى مقابل الحصول على شامية “احلام الجريتلى” ام عفران “امير كرارة”.

والقى مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 غفران يتوجه الى الغجر من اجل عودة والدته بعد أن ارشدت عليه الغازية “نجلاء بدر” على ان بكرى هو ما قام بخطف والدة غفران.

ملخص الحلقة 18 من نسل الاغراب 

شهدت الحلقة 18 من مسلسل نسل الأغراب، ذهاب عساف الغريب إلى بكري لكي يطلب منه معرفه مكان "شامية" والدة أمير كرارة.

إلا أن بكري طلب من عساف أن يخبره على مكان الذهب لكي يعطي له والدة غفران الغريب؛ ولكن عساف رفض طلبه.

وتحدث علي الغريب مع ملك زاهر وأخبرها بأنه سيتولى تربيتها؛ كما حدثها عن صعوبة التنازل عن القضية والتي حاول فيها والدها قتله.

وذهب عساف الغريب إلى منزل غفران وطلب منه أن يمهله يوما آخر؛ لكي يأتي له بوالدته.

ووافق غفران على كلام عساف؛ وأثناء مغادرة عساف فاجأه ابنه حمزة بطلبه له أن يتعاركا معا؛ وبالفعل يوافق عساف ويقوم بضرب ابنه ضربا مبرحاً.

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قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي. 

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