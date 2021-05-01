تامر حسني يتخطى 11 مليون مشاهدة على يوتيوب بـ تتر "نسل الأغراب"

تخطت أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجم تامر حسني، 11 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ بداية طرح المسلسل أول شهر رمضان حتى الآن، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، ويعرض طوال أيام شهر رمضان حصريًا على قناة ON.

قدم تامر حسني، تتر مسلسل "نسل الأغراب" لأول مرة باللهجة الصعيدية، وهو من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع فهد.

وعن أحدث أعماله الفنية، شوّق الفنان تامر حسني جمهوره بفيلمه الجديد "مش أنا".

ونشر تامر حسني بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث ظهر مرتديا "بيجامة" ويطير ويبدو على ملامح وجهه الدهشة، لكنه لم يكشف عن موعد طرح الفيلم في السينمات.



يذكر أن انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.