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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبيجامة.. تامر حسني ينشر البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "مش أنا"

صدى البلد

شوق الفنان تامر حسني جمهورة لفيلمه الجديد “مش انا "، ونشر تامر حسني بوستر الفيلم عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وظهر تامر يرتدي "بيجاما" ويطير ويبدو على ملامح وجهه الدهشة ، لكنة لم  يكشف عن موعد طرح الفيلم في السينمات.
يذكر أن انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

يذكر أن حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 14 مليونا و57 ألف مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

اعمال تامر حسني بوستر فيلم مش انا فيلم مش انا صور تامر حسني

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