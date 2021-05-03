بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2021

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعد بسمة من مشاهير الوطن العربي التي تهتم بأناقتها.

ولفتت بسمة وهبة الأنظار منذ بداية شهر رمضان بمجموعة من الإطلالات والأزياء التي جمعت بين الأناقة والاحتشام، كما تميزت ملابسها بأنها متناسقة مع الأجواء الرمضانية.

إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2021

أتسمت إطلالات بسمة وهبة في برنامج العرافة الذي يعرض يوميا على قناة المحور الفضائية بأنها كانت من اختيار الإستايلست مايا حداد، التي أعتمدت على أختيار الملابس التي تحمل توقيع الماركات العالمية.

ويعتبر التنوع والتجديد من أبرز الأشياء التي ميزت إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2021، حيث تنوعت أزيائها بين الفساتين القصيرة و القفطان والعبايات المطرزة التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية،فاعتمدت بسمة وهبة في رمضان 2021 على تسريحات شعر من أنامل المصفف Mado ، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا رائعا ومتناسق مع كل إطلالة مما كشف عن جمالها.

إليكم الصور ...

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