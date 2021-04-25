بقفطان ملفت.. بسمة وهبة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت بسمة وهبة في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت قفطان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض اتسم التصميم ببعض نقشات الورد ذات اللون الذهبي و التطريزات الملونة كما تميز بانه يشبه الفساتين.

وتزينت بسمة وهبة بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات المتناسقة مع إطلالتها رمضانية ما منحها مظهرا جذابا و أنيقا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة وهبة على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية و الرموش الكثيفة مما كشف عن جمال ملامحها.