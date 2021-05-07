نصائح لتفادى أضرار الإفراط في تناول الكحك

يمكن تناول كحك العيد بأمان دون الخوف من زيادة الوزن، وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتوظيفها لكي نحصل عليها من الكحك، دون الإفراط في تناوله.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض النصائح لتفادى اضرار الإفراط في تناول الكحك.



١-عدم الإفراط في تناول الكحك على مدار اليوم بل يتم تنظيم اكل الكحك بحيث لا نزيد عن 3 كحكات باليوم

2-عدم استخدام سمنة مهدرجة في مكونات الكحك

3-يفضل تناول الكحك بدون سكر لتقليل سعراته الحرارية

4-اضافة قيمة غذائية للكحك مثل حشوه بالمكسرات واللوز و العجوة الصحية

4- عدم تناول كميات كبيرة من الكحك

5-السعرات الحرارية للكحك عالية لذا يفضل عدم الإفراط في تناوله

6-استخدام سمن أو زبدة فلاحي

7- إذا كنت ستضع سكر مطحون على الكحك، فيفضل أن يتم رش كمية صغيرة منه وعدم وضع كمية كبيرة على كل كحكة.