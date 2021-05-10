يسري عزام: مناهج الأزهر علمتنا حب الوطن.. فيديو

تعليم الأزهر الشريف

قال الشيخ يسري محمود عزام، إنه من مواليد المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، وأن والده كان من معلمى الأزهر الشريف، مؤكدًا أن والده له فضل كبير عليه.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " كنوز الوطن" المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن والدته هى الأخري كانت معلمة فى الأزهر الشريف، وأشقاءه بالكامل من خريجي الأزهر، و زوجته و أبناءه من خريجي الأزهر، معلقًا : " عشت فى بيئة أزهرية و أسرتى أزهرية".



ولفت إلى أن والده عاهده بأن يكون جميع أبنائه من خريجي الأزهر، وكشف أن هناك بيت شعر يعلمه لـ أولاده" انا أزهري والعمامة تاجي .. مهما حييت فـ أزهري منهجي".



وأشار إلى أن منهج الأزهر بعيد عن التطرف، والمنهج ربي فى الجميع حب الوطن، و الوسطية.



وتابع : " ان والده كان يستقبل شيخا لتعليمنا القرآن الكريم، وأن والده هو الأخر كان يتابع معهم، ويشجعهم خلال التدريس فى الكتاب".



