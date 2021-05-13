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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة حماة حمو بيكا

حمو بيكا
حمو بيكا

أعلنت صفحة مغنى المهرجانات حمو بيكا عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام ”، عن وفاة والدة زوجته.

وعلقت الصفحة قائلة: “البقاء لله وحده.. توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة حمو بيكا .. إن لله وإن إليه راجعون” . 

 

كان وجه حمو بيكا، رسالة للصهاينة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

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وكتب حمو بيكا: “رسالة إلى الصهاينة.. انت بلا ارض وبلا ملة وبلا هواية  ونحن العرب جميعاً نكرهكم جمعياً ونساند اشقائنا بغزة - فكافكم قتل  في اشقائنا الفلسطنين الأبرياء .

واختم بيكا :  جهنم وبس المصير اليكم انتم ومن يساندكم #غزة_تحت_القصف ”.

ويذكر أن قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه تم محاربته كثيرا من قبل "نقابة المهن الموسيقية" أثناء أزمته مع الفنان هانى شاكر.

 

وأضاف “بيكا” خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنه لم يعترض على قوانين "نقابة المهن الموسيقية"، معقبا: "كان لازم تحتضنى".

 

مطرب المهرجانات الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية رنامج لحظات جريئة ا المهن الموسيقية حمو بيكا

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