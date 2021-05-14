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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة بسرعة خوفا من الفوضى في الداخل

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي بانتظار أمر بإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، حيث تخشى إسرائيل خروج المواجهات بين اليهود والعرب في الداخل عن السيطرة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية  إن الجيش ينتظر أوامر من الحكومة بينما يستعد لتكثيف الغارات على غزة قبل إنهاء العمليات.

وأشارت إلى أن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين توصلوا إلى الاستنتاج بأن العنف في اللد وبات يام وعكا وغيرها من المدن يمثل تهديدا أمنيا لا يقل خطورة عن القتال في غزة.

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وحسب تقييم المسؤولين الإسرائيليين، فإن البنية التحتية العسكرية والسياسية لحركة "حماس" تلقت ضربة قوية منذ بدء المواجهات وأن قدرات إسرائيل على الردع تمت استعادتها بشكل عام.

وعلى الرغم من ذلك يخطط الجيش لتكثيف الغارات في الأيام القادمة لحرمان "حماس" من الفرصة لاستعادة قدراتها بسرعة.

 

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